Pogoda na dziś - czwartek 14 lipca. Będzie ciepło, ale pojawią się opady i burze

W całej Polsce wystąpi zachmurzenie umiarkowane. Jedynie nad morzem będzie ono duże, pojawią się tam również przelotne opady deszczu. Maksymalna temperatura wyniesie w czwartek 27 st. C, a najniższa temperatura będzie oscylować w granicach 20 st. C - przekazują synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.



Więcej podobnych informacji pogodowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Słupsk. Wiatr zerwał iglicę zabytkowego kościoła. Wybiła dziurę w dachu

Pogoda na dziś - czwartek 14 lipca. Będzie ciepło, ale pojawią się opady

Na Pomorzu i południu Polski pojawi się zachmurzenie duże i umiarkowane. W tych rejonach wystąpią też przelotne opady deszczu na poziomie 5-10l/mkw. W górach i na przedgórzu mogą wystąpić burze, podczas których zapowiadane są silne porywy wiatru, które osiągną prędkość do 50-60 km/h.

Najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie, tam temperatura nie wyniesie więcej niż 20 st. C. Biomet w całym kraju będzie niekorzystny - informują synoptycy IMGW.

Zobacz wideo Prof. Miętus: Trąby powietrzne występowały w Polsce zawsze, ale straty były mniejsze

Pogoda na dziś - czwartek 14 lipca. Temperatura będzie wysoka

W czwartek najwyższa temperatura pojawi się w Krakowie, Rzeszowie, Katowicach, Kielcach, Lublinie oraz we Wrocławiu - tam słupki rtęci wskażą powyżej 25 st. C. Niższa temperatura będzie w Łodzi, Warszawie, Zielonej Górze, Poznaniu, Bydgoszczy, Olsztynie, Białymstoku czy w Szczecinie - mieszkańcy mogą się spodziewać od 22 do 24 st. C. Najchłodniej będzie w okolicach Gdańska, ponieważ termometry wskażą tam niecałe 20 st. C. Wyższej temperatury możemy się spodziewać w piątek, a najcieplej będzie w całym kraju w weekend - przekazują synoptycy IMGW.

Pogoda na dziś - czwartek 14 lipca Gazeta.pl

Fala upałów nadciąga do Europy. W Polsce nawet 40 stopni Celsjusza