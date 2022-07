Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla wschodniej Polski. Dotyczą one intensywnych opadów deszczu i obowiązują one w trzech stopniach: pierwszym (żółtym), drugim (pomarańczowym) i najwyższym - trzecim (czerwonym). W jakich regionach należy spodziewać się ulew i lokalnych podtopień?

Pogoda na środę 13 lipca - IMGW wydało alerty najwyższego stopnia

Najwyższe, czerwone alerty meteorologiczne wydano w województwie warmińsko-mazurskim dla trzech powiatów: gołdapskiego, oleckiego i ełckiego. Na tym obszarze synoptycy spodziewają się ulewnego deszczu. Może spaść aż od 90 do 120 mm opadów.

W związku z opadami wydano także alerty hydrologiczne drugiego stopnia dla wschodniej części Warmii i Mazur oraz Podlasia. "W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, przewiduje się wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich. Na mniejszych rzekach wzrosty mogą mieć charakter gwałtowny. Istnieje możliwość punktowego przekroczenia stanów ostrzegawczych" - czytamy w komunikacie IMGW. Lokalnie mogą wystąpić podtopienia.

Ostrzeżenia przed ulewnym deszczem - alerty pierwszego i drugiego stopnia

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed intensywnymi opadami wydane zostały także w powiecie węgorzewskim, giżyckim i piskim w województwie warmińsko-mazurskim oraz w całym województwie podlaskim. "Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia od 50 mm do 60 mm" - podają synoptycy IMGW.

Żółte alerty obowiązują w powiatach kętrzyńskim, mrągowskim i szczycieńskim w woj. warmińsko-mazurskim; w powiatach ostrołęckim, ostrowskim, sokołowskim, łosickim i siedleckim oraz Siedlcach na Mazowszu oraz w niemal całym województwie lubelskim (z wyłączeniem powiatów zachodnich i południowych). "Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów od 30 mm do 40 mm" - czytamy w ostrzeżeniu.

W środę we znaki dawać się będzie także silny wiatr. Będzie on wiał w porywach do 75 kilometrów na godzinę i średnio do 30-45 km/h.

