Alert RCB rozesłany do mieszkańców kilku powiatów. "Przygotuj się na podtopienia". Ostrzega też IMGW

"Do osób przebywających na terenie powiatu gołdapskiego, ełckiego i oleckiego przesłano ALERT RCB w związku z intensywnymi opadami deszczu, przygotuj się na ewentualne podtopienia" - przekazało we wtorek wieczorem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

"Uwaga! Dziś w nocy i jutro (12/13.07) intensywne opady deszczu. Unikaj otwartych przestrzeni, zabezpiecz dobytek" - brzmi treść ostrzeżenia.

To właśnie na terenie tych trzech powiatów obowiązuje do jutra ostrzeżenie trzeciego stopnia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w związku z intensywnymi opadami.

Ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia wydano także dla kilkudziesięciu powiatów na wschodzie i północnym wschodzie.

Na północnym wschodzie obowiązują też hydrologiczne ostrzeżenia drugiego stopnia. "W związku z intensywnymi opadami deszczu w woj. warmińsko mazurskim i podlaskim rzeki zareagowały stopniowymi wzrostami poziomu wody, głównie w strefie wody wysokiej. Stan ostrzegawczy notowany jest na jednej stacji w Rajgrodzie" - przekazało IMGW.

Pogoda. IMGW: Na wschodzie pochmurnie z opadami

Jak podaje tvn24.pl, we wtorek do godz. 20 w całym kraju odnotowano 576 interwencji straży pożarnej w związku z silnym wiatrem i opadami. Strażacy pomogli m.in. w ewakuacji trzech obozów namiotowych w woj. warmińsko-mazurskim.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada, że noc we wschodniej części kraju będzie "pochmurna z opadami deszczu", a na pozostałym obszarze ma być pogodnie.

"Temperatura od 12 do 15 stopni Celsjusza, nad morzem do 17 stopni, w rejonach podgórskich około 10 stopni. Wiatr umiarkowany, miejscami dość silny, na wschodzie i północy początkowo porywy wiatru do 80 km/h" - czytamy.