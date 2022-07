Zakopane. Driftował na rondzie tuż przy szpitalu. Obywatel Kuwejtu z mandatem [WIDEO]

Kierowcy dwóch pojazdów jeździli w Zakopanem wokół ronda, wprowadzając auta w kontrolowany poślizg. Zabawa w driftowanie dobiegła końca, kiedy zauważyli ją policjanci. Zatrzymali oba auta, a obywatelowi Kuwejtu, który prowadził jedno z nich, wypisali mandat. Wszystko działo się w poniedziałek około godziny 20.00.

Zakopane. Dwóch kierowców driftowało na rondzie. Zatrzymali ich policjanci

Kierowcy urządzili sobie drift wokół ronda Chramca w Zakopanem. Skrzyżowanie jest zlokalizowane tuż obok szpitala powiatowego. Nagranie niebezpiecznych wygłupów kierowców na Facebooku opublikował "Tygodnik Podhalański" opisujący sprawę. Zabawę zauważyli przejeżdżający w okolicy policjanci. Od razu włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe. Zatrzymali jednego z kierujących.

Zakopane. Drift na rondzie zakończony mandatem dla obywatela Kuwejtu

- Mundurowi zauważyli niebezpieczne zachowanie na drodze i przerwali je. Kierowca, obywatel Kuwejtu, został ukarany mandatem karnym w wysokości 450 złotych - powiedział tvn24.pl aspirant sztabowy Roman Wieczorek, oficer prasowy zakopiańskiej policji. Funkcjonariusz powiedział też, że zachowanie kierowców spowodowało zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Co z drugim kierowcą? Wygląda na to, że on za zabawę nie musiał tyle zapłacić. Policjant stwierdził, że interwencja skończyła się na jednym mandacie.

