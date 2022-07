Świdnik. Ulicy jeszcze nie ma, ale jest już patron. Burmistrz chce Lecha Kaczyńskiego. "Ideał"

Ulica Lecha Kaczyńskiego w Świdniku fizycznie jeszcze nie istnieje. Na razie - jak podaje "Dziennik Wschodni" - jest projektowana i zapisana w miejscowym planie zagospodarowana przestrzennego miasta.

Burmistrz Świdnika: Lech Kaczyński walczył o Polskę, jest dla mnie ideałem

Pomysł, by to Lech Kaczyński stał się patronem ulicy, wyszedł od burmistrza Świdnika Waldemara Jaksona. Jak włodarz miasta uzasadnia ten wybór? - Z perspektywy czasu widać jego [Lecha Kaczyńskiego - red.] prorocze spojrzenie na Polskę. Nie chcę przypominać przemówień na Westerplatte czy w Gruzji, ale też jego polityka energetyczna, która teraz w 300 procentach się sprawdza. Poza tym był działaczem opozycji, "Solidarności", walczył o Polskę. Lech Kaczyński jest dla mnie ideałem. Jest godny, by mieć ulicę w Świdniku - ocenił Jakson.

Projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na ostatniej sesji zajęli się świdniccy radni. Zdania były podzielone: "za" opowiedziało się 11 radnych z klubu burmistrza; "przeciw" byli dwaj radni z KWW Świdnik Wspólna Sprawa; od głosu wstrzymało się natomiast pięcioro innych opozycyjnych radnych z klubu KO. Nie głosował jeden radny z klubu burmistrza. Dwoje innych z ŚWS było nieobecnych na sesji.

Przeciwnicy uważają, że nowa nazwa ulicy będzie "upolityczniona". Zwolennicy twierdzą z kolei, że aby uniknąć "upolitycznionych" nazw ulic, należałoby odebrać patronaty np. marszałkowi Piłsudskiemu.

Ulica Lecha Kaczyńskiego w Świdniku. Gdzie miałaby się znajdować?

Imieniem byłego prezydenta Polski miałaby zostać nazwana jedna z bocznych ulic al. Armii Krajowej w Świdniku, sąsiadująca z blokami wybudowanymi w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus (przy ul. gen. "Grota" Roweckiego). W pobliżu ma powstać także wielofunkcyjna hala na potrzeby wydarzeń sportowych i kulturalnych.



