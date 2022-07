Zakopane. Zdarli skórę z psa, bo są skłóceni z jego właścicielką. "Wiecznie pijani zakapiorzy"

Jak opowiedziała Onetowi Mariola Włodarczyk, działaczka Fundacji "Zwierzęta Podhala", 11-letnia Aza jest bardzo przyjacielska i ufna, chętnie podchodzi do ludzi. Gdy właścicielka wychodzi na przystanek autobusowy, pies często odprowadza ją, a później wraca sam do domu - czasem przebiegając przez pole sąsiadów. Rzecz w tym, że między tymi sąsiadami a właścicielką psa jest konflikt. - Wielokrotnie odgrażali się, że zwierzę w ramach zemsty za przeproszeniem z**********. Dotychczas to były słowa, teraz przeszły w czyny - powiedziała pani Mariola.

Zakopane. Górale zaatakowali psa nożem. "Wiecznie pijani zakapiorzy"

W poniedziałek Aza wróciła do domu ranna - ktoś z użyciem noża zdarł jej duży kawałek skóry na grzbiecie i zostawił gołe mięśnie. "Dlaczego jej nie zabili? Bo chcieli zadać ból, bo zadawanie bólu to dla nich codzienność, bo mają mentalność gnoja sadysty, którego cieszy patrzenie na cierpienie zwierzęcia" - podkreślili w mocnych słowach działacze fundacji, którzy opisali tę bulwersującą sprawę na Facebooku (uwaga, zdjęcia są drastyczne). Osoby, które podejrzewają o skrzywdzenie Azy, mają być najprawdopodobniej alkoholikami. Aktywiści określają ich jako "wiecznie pijanych zakapiorów".

Rannym zwierzęciem zajęli się weterynarze. Suczka przeżyła, przeszła operację. Teraz czeka ją kilkutygodniowe leczenie. Właściciele zgłosili sprawę na policji. Oprawcom grozi do trzech lat więzienia.

