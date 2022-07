Siedlce. Ktoś oblał farbą pomnik Lecha Kaczyńskiego. Policja ustaliła, że to 34-latek na rowerze

Policja w Siedlcach, po prawie trzech tygodniach śledztwa, zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o oblanie farbą pomnika Lecha Kaczyńskiego. To 34-latek, który poruszał się na rowerze. To nie pierwszy raz, kiedy pomnik Lecha Kaczyńskiego w Siedlcach jest oblewany farbą. Rok temu doszło do podobnego incydentu.

