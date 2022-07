Pogoda na dziś - środa 13 lipca. Nawet 29 stopni C. Ulgę przyniesie wiatr

Pogoda w środę 13 lipca nie przyniesie gwałtownych zjawisk pogodowych. Czeka nas nieco spokojniejsza aura z zachmurzeniem umiarkowanym, miejscami dużym. Gdzieniegdzie na wschodzie może przelotnie popadać deszcz.

REKLAMA

Zobacz wideo Czym się różni pogoda od klimatu? „Są jak nastrój kontra charakter"

Pogoda na dziś - środa 13 lipca. Temperatura maksymalna do 29 stopni Celsjusza

Najchłodniejszym miejscem w Polsce w środę będzie Białystok, gdzie na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 stopni Celsjusza. O pięć stopni cieplej (26 st. C) będzie natomiast w Katowicach, Kielcach, Lublinie i Rzeszowie.

Z kolei 27 stopni Celsjusza zobaczą na termometrach mieszkańcy Krakowa, Łodzi, Torunia i Warszawy. 28 stopni będzie w Bydgoszczy, Opolu i Poznaniu. Najcieplej, bo 29 stopni Celsjusza, będzie w Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie, Olsztynie, Suwałkach, Szczecinie, Wrocławiu i Zielonej Górze.

Pogoda na dziś - środa 13 lipca. Temperatura powietrza w Polsce Fot.: Gazeta.pl

Więcej informacji na temat prognozy pogody znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Upały już niedługo w Polsce. Może zostać pobity rekord ciepła 40.2 st. C

Pogoda na dziś - środa 13 lipca. Przelotny deszcz na wschodzie

W środę przelotnych opadów deszczu mogą spodziewać się jedynie mieszkańcy wschodnich regionów kraju. Na pozostałym obszarze nie powinno padać, ale na niebie będzie sporo chmur. Maksymalna temperatura w większości regionów będzie dość wysoka, ale wytchnienie od ciepłej masy powietrza da nam umiarkowany, miejscami silny wiatr.

Na wschodzie utrzymają się niekorzystne warunki biometeorologiczne, które wieczorem mogą osłabnąć do obojętnych. Z kolei na zachodzie w porannych godzinach biomet będzie korzystny, ale w ciągu dnia pogorszy się najpierw do obojętnego, a później do niekorzystnego.

Pogoda dzieli Polskę na pół. IMGW ostrzega przed ulewami i wichurami

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.