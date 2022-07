Zachodniopomorskie. Nie żyje 5-latek potrącony przez samochód. Chłopiec jechał na rowerze

Do wypadku doszło w poniedziałek wieczorem, około 18.30, na drodze wojewódzkiej nr 120 między Wełtyniem a Gryfinem. Po potrąceniu 5-latek w ciężkim stanie trafił do szpitala. Chłopca nie udało się uratować. Trwa śledztwo wyjaśniające okoliczności tragicznego zdarzenia.

Gryfino. 5-latek potrącony przez samochód. Chłopiec zmarł

5-letni chłopiec był pod opieką mamy. "Do zdarzenia doszło w miejscu, gdzie kończy się ścieżka rowerowa, a co się z tym wiąże, konieczne jest przejechanie przez jezdnię na drugą stronę drogi, gdzie jest ciąg dalszy tej ścieżki" - wyjaśniał okoliczności wypadku policjant z Gryfina, Jakub Kuźmowicz, cytowany przez Radio Zet. Funkcjonariusz dodał, że kierowca samochodu osobowego był trzeźwy.

Zachodniopomorskie. 5-latek zmarł po potrąceniu przez samochód

Chłopiec był w stanie ciężkim. Dlatego na miejsce wypadku wezwano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Medycy prowadzili reanimacje chłopca, po czym zabrali go do szpitala. Stan chłopca był ciężki. We wtorek rano rzeczniczka szpitala przy Unii Lubelskiej dr Joanna Woźnicka poinformowała, że chłopiec zmarł - informuje Radio Zet.

Trwają okoliczności wyjaśniania sprawy. Kierowca samochodu osobowego, który potrącił chłopca, nie usłyszał jeszcze zarzutów. Jeśli okaże się, że to on spowodował wypadek, naruszając przepisy, grozi mu nawet 8 lat pozbawienia wolności.

Według wstępnych danych w 2021 roku na policję zgłoszono 22 802 wypadki oraz 420 627 kolizji drogowych. W porównaniu do 2020 roku jest to 738 wypadków mniej, w stosunku do 2019 roku to natomiast spadek o 7 486. W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosło 2 233. Jest to także niższy wynik, niż rok wcześniej - wówczas w wypadkach zginęło 2 491 ofiar (o 258 mniej, z kolei w porównaniu do 2019 roku liczba ofiar jest niższa o 676). W 2020 roku w wypadkach ranne zostały 26 413 osób, czyli o 50 mniej niż w 2020 r. i o 9 064 mniej niż w 2019.

