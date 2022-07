Warszawa. W zoo urodził się kazuar hełmiasty. "Jedyne takie pisklę w Europie"

"Po kilku latach przerwy nareszcie możemy się pochwalić małym kazuarem hełmiastym" - poinformowała w poniedziałek Ptaszarnia Warszawskiego ZOO. "Ten wyjątkowy nielot jest utrzymywany w 55 europejskich ogrodach zoologicznych, ale tylko nieliczne mają rozmnażające się pary. W tym roku, póki co, jedyne pisklę w europejskiej populacji to maluch ze stołecznego zoo" - podkreślono we wpisie.

REKLAMA

Pogoda dzieli Polskę na pół. IMGW ostrzega przed ulewami i wichurami

Młody kazuar w warszawskim zoo. Pisklę nie odstępuje swojego taty na krok

Jak wyjaśnia zoo, kazuary hełmiaste mają bardzo oryginalną strategię lęgową, bo w przeciwieństwie do większości ptaków to na samcu spoczywa obowiązek wysiadywania jaj oraz opieka nad pisklętami. Samica po zniesieniu jaj przestaje się nimi interesować i opuszcza terytorium samca.

"Z uwagi na ten fakt nasza para po zaobserwowanej kopulacji została rozdzielona. Z doświadczenia wiemy, że samica może być nie tylko bardzo agresywna w stosunku do swojego partnera, ale również niszczyć jaja" - czytamy.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Mały kazuar radzi sobie dobrze i - jak podało stołeczne zoo - krok w krok podąża za swoim opiekuńczym tatą. "Przed nim jeszcze długa droga do usamodzielnienia się, ale mamy nadzieję, że będzie rósł szybko i zdrowo" - przekazali pracownicy ogrodu zoologicznego.

Zobacz wideo Ptaki też mają uszy. Jak one działają?

Kazuar hełmiasty - co to za ptak? Skąd pochodzi?

Kazuar hełmiasty jest ptakiem nielotem zamieszkującym północno-wschodnią Australię, Nową Gwineę, Wyspy Aru oraz Seram. Ma naturę samotnika, jest też bardzo płochliwy. Jego terytorium znajduje się w pobliżu zbiorników wodnych. Doskonale pływa, ma świetny słuch i potrafi skakać na wysokość 1,5 m. Zmuszony do walki staje się bardzo agresywny. Żywi się orzechami i owocami, rzadziej także rybami, jaszczurkami i żabami. Długość ciała tych ptaków wynosi od 130 do 170 cm. Samice ważą zwykle ok. 58 kg, a mniejsze od nich samce ważą ok. 30 kg.

Do siedmiu polskich kapielisk lepiej nie wchodzić. Sinice, E. coli, enterokoki

Rdzenni mieszkańcy Nowej Gwinei łapią młode kazuary i hodują je dla mięsa, które jest dla nich przysmakiem. Z kości ptaków wykonują sztylety i ostrza do strzał. Kazuary trzymane w klatkach są bardzo niebezpieczne dla człowieka.



***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>