"Okazuje się, że rynsztokowy okrzyk, który niedawno był czarnym sztandarem wściekłych na Trybunał miłośniczek przerywania ciąży, stał się trwałą - i naczelną - podstawą programową wielu buńczucznych wojowników, którzy mają problem nawet z tym, by ukryć jakoś, że ich osobiste kariery już nie mogą się doczekać funkcji i stanowisk" - napisał w publikacji zamieszczonej na stronie Trybunału Konsytyucyjnego sędzia Jarosław Wyrembak. Nawiązuje w niej do wypowiedzi Donalda Tuska o wyprowadzeniu szefa NBP po wygraniu wyborów przez opozycję.

REKLAMA

Podczas konwencji PO w Radomiu na początku lipca Donald Tusk stwierdził, że "wybór Adama Glapińskiego na tę kadencję prezesa Narodowego Banku Polskiego jest nielegalny". - Wystarczyłaby dużo mniejsza wątpliwość, żeby gościa wyprowadzić z NBP-u i ja to zrobię. Gwarantuję! - mówił szef Platformy.

Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

"Radio Maryja i Telewizja Trwam do wyzerowania"

"Quo vadis Polsko?" - pytał w swoim komentarzu Jarosław Wyrembak. Dalej analizuje: "Moim zdaniem, na Trybunale Konstytucyjnym się nie skończy. Na pewno będzie odkuwanie i wyprowadzanie siłą Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa i Prokuratury. [...] Zaraz też media oczywiście, Radio Maryja i Telewizja Trwam na pewno będą pierwsze do wyzerowania - bo nie mówią nic o tym, na kogo nie mogą głosować wierzący w Boga Polacy" - ocenił.

Każdego dnia, z dużym wrzaskiem, nadciąga widmo nowych 'rządów prawa' - sprawowanych za pomocą sierpa i młota

- pisze, nawiązując już bezpośrednio do symboliki minionej epoki sędzia Trybunału Konstytucyjnego.

Jarosław Wyrembak zastąpił w Trybunale zmarłego sędziego, Henryka Ciocha. Na stanowisko rekomendowało go Prawo i Sprawiedliwość. W przeszłości sędzia TK pracował w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich i w Naczelnej Izbie Lekarskiej.

Wojciech Hermeliński o publikacji Jarosława Wyrembaka: Wiecowe hasła

Zaskoczenia publicystyczną publikacją nie kryje sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, Wojciech Hermeliński. W rozmowie z Wirtualną Polską podkreśla, że tekst jest pełen "wiecowych haseł", a zamieszczenie go na stronie TK jeszcze bardziej nadweręża wizerunek tej instytucji.

- Ten tekst świadczy o wyjątkowej emocjonalności pana Wyrembaka. Celowo nie nazywam go sędzią, bo został wybrany na miejsce już zajęte. Może to powoduje kompleks, który ujawnia się w tym piśmie? Jest to jednak zaskakujące, bo przecież pan Wyrembak uważa się za sędziego, a takie oświadczenia nie przystają sędziemu - dodaje prawnik.

Paweł Zieliński, członek Stowarzyszenia Sędziów THEMIS, odniósł się do publikacji na Twitterze: "Działacz PiS-u oddelegowany do TK - pan Wyrembak publikuje swoje polityczne wyznanie wiary. Kto wydał zgodę na publikację tego ma stronie TK nie jest trudno zgadnąć" - napisał.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>