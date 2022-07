Pogoda dzieli Polskę na pół. Zachód ma lepiej. IMGW ostrzega przed ulewami i wichurami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed intensywnym deszczem i silnym wiatrem. Alerty obowiązują w województwie podlaskim i wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Poza tym te same ostrzeżenia, tylko pierwszego stopnia, dotyczą pozostałych regionów Warmii i Mazur, wschodniej części Mazowsza oraz środkowej i wschodniej części Lubelszczyzny.

REKLAMA

Zobacz wideo Aplikacje do sprawdzania pogody

Pogoda na wtorek 12 lipca - IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia

Na obszarze objętym pomarańczowymi alertami może spaść do 50, a nawet 60 mm deszczu. Ponadto synoptycy IMGW prognozują tam wiatr wiejących w porywach do 85 kilometrów na godzinę i średnio do 50 km/h.

W województwach z alertem pierwszego stopnia należy spodziewać się opadów wynoszących do 30 mm. W tym regionie wiatr także może wiać w porywach do 85 kilometrów na godzinę. Silny wiatr będzie wzmagał uczucie chłodu. Ostrzeżenia obowiązują do środy do godziny 15:00 w przypadku woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego oraz do 1:00 w nocy w przypadku Mazowsza i Lubelszczyzny.

Koronawirus. Dwukrotny wzrost zakażeń - 2035 nowych przypadków

Dwie pory roku w Polsce. Na wschodzie 15 stopni, a na zachodzie 25 stopni

Polska wyraźnie podzieli się na ciepły zachód i chłodny wschód. Na wschodzie zapowiadane są opady deszczu oraz silne porywy wiatru. Poza tym temperatura maksymalna będzie plasować się na poziomie 15-18 stopni. Temperatura odczuwalna będzie jednak niższa.

W tym samym czasie na zachodzie prognozowanych jest do 25 stopni. Mieszkańcy zachodnich województw mogą cieszyć się ze słonecznej, letniej pogody.

W nocy z wtorku na środę na wschodzie nadal przewidywana jest pochmurna i deszczowa pogoda. Spadnie do 10-20 mm deszczu. W innych regionach nie będzie padać.

Norwegia. Rosja zagłusza sygnały GPS samolotów - nawet pasażerskich