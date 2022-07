Łódzkie. Kierowca, który uciekł po zderzeniu z busem, zgłosił się na policję. Rannych zostało 10 osób

Do wypadku doszło w poniedziałek ok. godziny 15.45 w miejscowości Borowa (gm. Koluszki, woj. łódzkie). Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że do zdarzenia doprowadził kierowca samochodu osobowego, który nie ustąpił pierwszeństwa busowi.

Borowa, woj. łódzkie. Bus zderzył się z samochodem osobowym

W busie przebywało dziewięć osób w wieku od 23 do 74 lat: cztery kobiety oraz pięciu mężczyzn. Z kolei samochodem osobowym podróżowały dwie osoby, jedna z nich, 24-latek został na miejscu zdarzenia, kierowca osobówki zbiegł z miejsca wypadku - informuje portal radomsko24.pl.

Według najnowszych ustaleń w wypadku rannych zostało 10 osób (dziesiąta osoba to pasażer samochodu osobowego). Na miejsce zdarzenia zadysponowany został śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, były również trzy zespoły ratownictwa medycznego oraz sześć zastępów straży pożarnej.

Koluszki. Policjanci ustalają szczegóły wypadku w Borowej

Lokalny portal dzienniklodzki.pl przekazał, że we wtorek na policję zgłosił się uczestniczący w wypadku mężczyzna, który w poniedziałek uciekł z miejsca zdarzenia. Radio RMF FM podaje, że był trzeźwy, dlatego można było rozpocząć przesłuchanie. Z nieoficjalnych ustaleń radia wynika, że nie przyznał się do winy, czyli do tego, że wymusił na busie pierwszeństwo, czym doprowadził do wypadku.

Nie wiadomo jednak, jak kierowca osobowego auta tłumaczy to, że uciekł z miejsca wypadku i zgłosił się na policję dopiero następnego dnia.

Ucieczka z miejsca wypadku - co za to grozi?

Zgodnie z polskim prawem ucieczka z miejsca kolizji lub wypadku jest traktowana bardzo surowo. Jeśli w takim zdarzeniu poszkodowane zostały jakiekolwiek osoby, to kierowca musi liczyć się z karą pozbawienia wolności od dwóch do 12 lat. Ponadto sąd może dożywotnio odebrać prawo do prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Zgodnie z artykułem 177 KK, jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, to sprawca podlega wówczas karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

