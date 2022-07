Łódzkie. 10 osób rannych w zderzeniu busa i osobówki. Kierowca uciekł

Ze wstępnych informacji wynika, że wypadek został spowodowany przez kierowcę samochodu osobowego, który nie ustąpił pierwszeństwa busowi, a po zdarzeniu zbiegł - podaje RMF24, powołując się na lokalne media.

REKLAMA

Busem jechało 9 osób: 4 kobiety oraz 5 mężczyzn, natomiast samochodem osobowym dwie osoby. Jeden mężczyzna w wieku 24 lata pozostał na miejscu, druga osoba z samochodu osobowego oddaliła się z miejsca wypadku

- przekazał w rozmowie z radomsko24 Marek Jeziorski, oficer prasowy Komendy Powiatowej PSP w Radomsku.

Zobacz wideo

Więcej najnowszych informacji przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Dziewięć osób trafiło do szpitala. Z informacji portalu wynika, że były to osoby w wieku od 23 do 74 lat.

Doniesienia Gazeta.pl potwierdzone. Zełenski zgłasza ustawę o Polakach

Na miejscu wypadku lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Akcję ratunkową prowadziły także trzy zespoły ratownictwa medycznego i sześć zastępów straży pożarnej.