Pogoda na dziś - wtorek 12 lipca. Na wschodzie możliwy deszcz i burze

Po burzowym poniedziałku pogoda we wtorek nieco poprawi się na zachodzie kraju. Będzie tam dominować zachmurzenie małe i umiarkowane. Z kolei im dalej na wschód, tym większe szanse na deszcz i burze - wskazują synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda na dziś - wtorek 12 lipca. Temperatura powietrza maksymalnie do 26 stopni

Temperatura maksymalna we wtorek 12 lipca będzie oscylowała wokół 20-25 stopni Celsjusza. Najchłodniej, bo 18 stopni Celsjusza, będzie w Białymstoku, natomiast o jeden stopień cieplej w Kielcach i Rzeszowie. Z kolei 20 stopni w Lublinie.

21 stopni Celsjusza zobaczymy na termometrach w Katowicach, Krakowie, Łodzi i Warszawie. 23 stopnie będzie w Toruniu, a 24 w Bydgoszczy i Opolu. 25 "kresek" na termometrach będzie w Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu, Wrocławiu i Zielonej Górze. Najcieplej (26 stopni C) będzie natomiast w Gdańsku, Koszalinie, Olsztynie, Suwałkach i Szczecinie.

Pogoda na dziś - wtorek 12 lipca. Temperatura powietrza w Polsce Fot.: Gazeta.pl

Pogoda na dziś - wtorek 12 lipca. Popada na północnym wschodzie

We wtorek na zachodzie będzie nieco pogodniej niż w pozostałych regionach. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, większe w centrum i na wschodzie. Na północnym wschodzie na pogodę wpłynie niż przemieszczający się przez Białoruś, który przyniesie opady deszczu, miejscami o silnym natężeniu. Wiatr słaby i umiarkowany, silniej powieje nad morzem - w porywach do 65 kilometrów na godzinę oraz n północnym wschodzie - do 70 km/h.

Na zachodzie Polski warunki biometeorologiczne będą na ogół obojętne, jednak w ciągu dnia pogorsz się do niekorzystnych. Z kolei w pozostałych regionach dominować będzie niekorzystny biomet - podaje biometeo.imgw.pl.

