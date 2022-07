Niezwykle rzadkie zjawisko na Podkarpaciu. "Ohydne i fascynujące". Leśnicy pokazali nagranie

Nadleśnictwo Baligród (woj. podkarpackie) chętnie dzieli się nagraniami dzikiej przyrody. W mediach społecznościowych udostępnia filmiki m.in. ze zwierzętami zarejestrowanymi na ich terenach przez fotopułapki.

Kilka dni temu leśnicy uchwycili interesujące, a zarazem wątpliwie przyjemne dla oka zjawisko. "Już wszyscy po śniadaniu?" - zapytali we wpisie. Komentujący od razu rozpoznali na filmie tzw. pleń. Co to takiego?

Czym jest pleń? "Ohydne i fascynujące zarazem"

Pleń, zwany także robakiem hufcowym, jest dość rzadkim zjawiskiem. To masowe pełzanie larw muchówek z gatunku ziemiórka pleniówka, w szyku przypominającym konar lub węża. Dokąd i z jakiej przyczyny tak pełzną? Tego naukowcy wciąż nie rozstrzygnęli. Jak wyjaśniały kiedyś Lasy Państwowe, czerwiec i lipiec to czas, kiedy można obserwować to zjawisko w Beskidach, Bieszczadach i na Pogórzu.

"Ohydne i fascynujące zarazem", "paskudne", "nigdy nie widziałam, ale bardzo chciałabym zobaczyć" - to tylko niektóre z komentarzy pod wpisem Nadleśnictwa Baligród.

Pleń. Według wierzeń to zwiastun nadchodzących nieszczęść

Pierwsze informacje na temat wędrówki tych larw pochodzą z XVII wieku. Wtedy to na Śląsku pleń uznawano za zwiastun nadchodzących nieszczęść. Plenie obserwowane są najczęściej na obszarach górskich, gdzie niegdyś wykorzystywano je w magicznych obrządkach. Górale zbierali larwy, suszyli je, a potem święcili i rozsypywali w stajniach i stodołach, co miało zapewnić gospodarstwu dobrobyt.

