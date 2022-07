Bełchatów. Nawoływał w internecie do zabójstwa Dudy i Morawieckiego. Sprawą zajęło się ABW

Na trzy miesiące do aresztu trafił Piotr U., który publikował w sieci obraźliwe i wulgarne wpisy na temat niektórych urzedujących polityków. Mężczyznę zatrzymała w Bełchatowie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ze względu na fakt, że Piotr U. miał nawoływać do zabójstwa prezydenta i premiera. On sam tłumaczył, że jedynie wyrażał swojego poglądy.

