Tatry. Rano na Łomnicy spadł śnieg. Na tym jednak nie koniec [NAGRANIE]

W Tatrach spadł śnieg - opady pojawiły się rano na Łomnicy, zgodnie z prognozami synoptyków. Opady były wcześniej zapowiadane przez synoptyków. "Nie było tego śniegu wiele, ale zaznaczyło, że jest" - stwierdził ratownik dyżurny TOPR Krzysztof Długopolski w rozmowie z RMF FM.

Tatry. Śnieg na Łomnicy

Pogoda w Tatrach nie zachęca do górskich wędrówek. Śnieg na Łomnicy to nie odosobniony przypadek. Dziś taka pogoda ma jeszcze powrócić - w Tatrach Wysokich w poniedziałek w ciągu dnia zapowiadane są opady śniegu.

"Rysy, Łomnica. Wszystko powyżej 2 tys. m" - pisze dyżurny TOPR.

Ze względu na pogodę turyści odpuścili sobie wyprawy w góry. Ratownicy relacjonują, że sobota i niedziela przebiegały spokojnie, a oni mieli zaledwie kilka interwencji, w dodatku w niegroźnych sytuacjach. Słońce ma powrócić na południe Polski dopiero w środę.

Pogoda w Tatrach. Lato powróci w połowie tygodnia

Według synoptyków z IMGW w poniedziałek w Tatrach czeka nas duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Będą też występować przelotne opady deszczu i burze, którym może towarzyszyć grad.

"W Tatrach powyżej 2100 m n.p.m. przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 15 st. C do 18 st. C, na szczytach Tatr około 5 st. C" - czytamy. To jedyny dzień w tym tygodniu, kiedy mają się pojawić opady śniegu, jednak deszcz będzie nam jeszcze towarzyszyć. Nieco cieplej i słoneczniej ma być dopiero w środę - wtedy temperatura w Tatrach wyniesie 15 stopni. Na powrót lata w polskie góry trzeba jednak jeszcze poczekać.



