Co najmniej trzy trąby wodne na Bałtyku w niedzielę. Co to za zjawisko? [ZDJĘCIA]

Pierwsze doniesienia o niedzielnej trąbie wodnej na Bałtyku podało TVN Meteo. Jedna z czytelniczek przysłała nagranie trąby, którą zauważyła przed południem z plaży w Jastarni. Zjawisko trwało kilka minut.

Po godz. 13 w tych okolicach pojawiła się kolejna trąba. "Spływ chłodnej masy powietrza nad wodami Morza Bałtyckiego sprzyja rozwojowi trąb wodnych. W poprzednich dniach dość licznie te zjawiska raportowano m.in. w Finlandii, w Estonii i Łotwie, natomiast dzisiaj ok. godz. 13:15, trąba wodna widoczna była m.in. w Jastarni na Półwyspie Helskim, ok. 20-25 km od jego wybrzeża" - podali w niedzielę Polscy Łowcy Burz. Do wpisu dołączyli zdjęcie wykonane przez jedną z czytelniczek.

Inny internauta trąbę wodną zauważył ok. godz. 19 w okolicach Słajszewa (woj. pomorskie).

Czym jest trąba wodna? Jak się kształtuje?

Zjawisko znane jako trąba wodna lub trąba morska występuje, gdy nad nagrzany zbiornik wodny napłynie masa chłodnego powietrza. Duża różnica temperatury sprawia, że powietrze to ogrzewa się i unosi, w wyniku czego powstają chmury kłębiaste i kłębiasto-deszczowe - cumulonimbus. Wtedy nad powierzchnią wody formuje się pionowy, połączony z chmurą wir w kształcie leja, kolumny lub odwróconego stożka. Trąby wodne powstają na ogół od wiosny do jesieni (bardzo rzadko w sezonie zimowym) i trwają zwykle 5-10 minut. Najczęściej widywane są na obszarach klimatu tropikalnego i subtropikalnego.

Trąby wodne są mniej niebezpieczne od trąby powietrznej. Większość z nich rozpada się po dotarciu do lądu.

