Pogoda. Gdzie jest burza? W poniedziałek deszcz i wyładowania od rana [RADAR BURZ]

Gdzie jest burza? "Burze mogą występować dziś niemal w całym kraju. W trakcie burz opady będą miały natężenie do 10-15 mm/h, ale kumulacje mogą dochodzić do ok. 20-25 mm, porywy do 65-70 km/h. Lokalnie grad. Burze przemieszczać się będą powoli z płn. i płn. zach. w kierunku płd. i płd.-wsch." - informował w poniedziałek rano IMGW na Twitterze.

REKLAMA

Pogoda. IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami z gradem

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali alerty pogodowe na poniedziałek. Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed burzami z gradem od samego rana obowiązują w województwach:

pomorskim (oprócz powiatów zachodnich),

warmińsko-mazurskim (oprócz powiatów wschodnich),

wielkopolskim (oprócz powiatów zachodnich),

mazowieckim,

łódzkim,

lubelskim,

świętokrzyskim,

śląskim (oprócz powiatów południowych),

małopolskim,

podkarpackim.

Zobacz wideo Czym się różni pogoda od klimatu? „Są jak nastrój kontra charakter"

Prognozuje się burze z opadami deszczu, które miejscami będą silne - spadnie do ok. 20-25 mm deszczu. Lokalnie możliwy też grad. Wiatr powieje z prędkości do 70 kilometrów na godzinę. W większości regionów alerty pozostaną ważne do godz. 20 w poniedziałek.

Więcej informacji na temat prognozy pogody znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Pogoda na dziś - poniedziałek 11 lipca. Zachmurzenie w całym kraju

Gdzie jest burza? Od rana pada niemal w całej Polsce. Grzmi na północy

Według mapki pogodowej serwisu windy.com w poniedziałek ok. godz. 7:30 deszcz pada we wszystkich regionach nadmorskich, na Kujawach, północnym Mazowszu i w Warszawie, w Wielkopolsce (regiony na zachód od Poznania), a także w okolicach Częstochowy, Krakowa, Rzeszowa i na południowych krańcach Polski. Silniejsze opady notuje się w okolicach Bydgoszczy.

Strona Lightning Maps, która na bieżąco monitoruje, gdzie jest burza, wskazuje, że od rana grzmi na północy w okolicach Koszalina oraz Gdyni. W kolejnych godzinach burze będą przesuwać się przez cały kraj w kierunku południowym i południowo-wschodnim.

Podlasie. Tragedia na drodze wojewódzkiej. Nie żyją trzy osoby, w tym dziecko

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.