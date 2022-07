Grzyby 2022. Jakie grzyby rosną w lasach w lipcu? Lista najpopularniejszych gatunków

Jeśli latem chcemy wybrać się do lasu na grzyby to musimy pamiętać, że kiedy na zewnątrz jest gorąco, a opadów deszczu praktycznie nie ma, to koszyk lepiej zostawić w domu. Jednak kiedy jest deszczowo i wilgotno, to istnieje szansa na przygotowanie zupy grzybowej lub innego dania z tym leśnym przysmakiem.

Grzybobranie 2022. Jakie grzyby znajdziemy w lipcu?

Jednym z rodzajów grzybów, które możemy spotkać w lesie w lipcu, są kurki. Zdarza się, że pojawiają się w czerwcu, choć w lipcu jest ich w lasach znacznie więcej. W lipcu jest zazwyczaj bardziej wilgotno, co sprzyja namnażaniu się grzybów.

Również fani prawdziwków powinni zabrać ze sobą na spacer do lasu także koszyk. Są to pierwsze grzyby rurkowe, które pojawią się w tym sezonie. Na ściółce leśnej możemy natrafić także na borowiki szlachetne, które najczęściej znajdują się pod bukami - informuje portal grzybiarz.pl.

W lasach mogą pojawić się także koźlaki, podgrzybki oraz maślaki. Z kolei jeśli chodzi o grzyby blaszkowate, to latem spotkamy w lasach gołąbka, muchomora rdzawobrązowego oraz czerwieniącego. Twórca portalu podaje, że pierwszy rodzaj muchomora jest bez smaku, a drugi najczęściej jest zarobaczony - dlatego też odradza ich zbieranie.

Grzyby - lipiec 2022. Zaplanuj grzybobranie [MAPA GRZYBÓW]

Grzyby zmieniają swoje nazwy. Jak się teraz nazywają?

"Dzisiaj nic jednak nie jest tak proste jak dawniej! Każdy kojarzy 'prawdziwka, kozaka, podgrzybka i maślaka', ale systematyka grzybów zmienną jest i choć zmiany nazewnictwa najczęściej przeprowadzane były w obrębie łacińskich nazw naukowych, to ostatecznie dosięgnęły też nazw polskich" - czytamy w komunikacie Lasów Państwowych.

Właśnie w ten sposób powstały takie nazwy grzybów jak:

parkogrzybki,

suchogrzybki,

podgrzyby,

borowikowce,

koźlarki,

gorzkoborowiki,

krasnoborowiki.

Na zdjęciu opublikowanym przez Lasy Państwowe widzimy parkogrzybka czerwonawego, który wcześniej był podgrzybkiem. "W swojej karierze systematycznej, w zależności od ujęcia, na przestrzeni lat zdążył być już także borowikiem czy maślakiem" - wyjaśniają Lasy Państwowe.

