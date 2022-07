Gdzie jest burza? IMGW wydało ostrzeżenia dla północnej Polski. W górach może padać śnieg

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla trzech województw w północnej Polsce. Alertami objęte zostały powiaty w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim.

REKLAMA

Zobacz wideo Aplikacje do sprawdzania pogody

Pogoda na niedzielę 10 lipca - ostrzeżenia IMGW przed burzami

Ostrzeżenie dotyczące burz z gradem obejmują województwo pomorskie oraz powiaty województw warmińsko-mazurskiego (braniewski, elbląski, iławski, ostródzki i nowomiejscki oraz Elbląg) i kujawsko-pomorskiego (tucholski, sępoleński, bydgoski, świecki, chełmiński, toruński, grudziądzki, wąbrzeski, brodnicki, golubsko-dobrzyński, rypiński oraz Bydgoszcz, Toruń i Grudziądz).

Przeczytaj więcej informacji pogodowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Czy 10 lipca jest niedzielą handlową? Gdzie zrobimy tego dnia zakupy?

Na tym obszarze prognozowane są burze, "którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h" - czytamy na IMGW. Miejscami pojawi się także grad. Alerty obowiązują do godziny 18 w niedzielę. Radar pogodowy z wyładowaniami atmosferycznymi i opadami można śledzić na Windy.com.

"W Polsce północno-wschodniej na ogół obojętna biotropia pogody w ciągu dnia jedynie przejściowo pogorszy się do niekorzystnej. Na pozostałym obszarze kraju przeważać będą niekorzystne warunki biometeorologiczne, które wieczorem osłabną do obojętnych" - czytamy we wpisie IMGW na Twitterze.

W niedzielę 10 lipca zachmurzenie będzie duże i umiarkowane. Lokalnie będzie pojawiał się także deszcz. Na Wybrzeżu wiatr będzie silny, a na pozostałym obszarze słaby lub z umiarkowanymi porywami. Temperatura wyniesie od 17 stopni na południu do maksymalnie 20 stopni na zachodzie kraju. W Tatrach i Sudetach może spaść śnieg lub deszcz ze śniegiem.

Pogoda. Upały już wkrótce wrócą do Polski - kiedy dokładnie?