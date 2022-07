Do zdarzenia doszło w centrum Częstochowy w środę 7 lipca około godz. 4:00 przy alei Wolności. Mężczyzna przechodził na drugą stronę drogi, po czym położył się na wznak na przejściu dla pieszych. Jeden z nadjeżdżających samochodów go ominął, jednak kolejny go potrącił, po czym odjechał z miejsca zdarzenia.



Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Morderstwo w Częstochowie. Policja zatrzymała trzy osoby

Częstochowa. Śmiertelne potrącenie mężczyzny, który położył się na pasach.

Policjanci z częstochowskiej policji dotarli do nagrania, które przedstawia całą sytuację. Mężczyzna kładzie się na psach, po czym omija go kierowca białego samochodu dostawczego. Po chwili zbliża się kierujący samochodem dostawczym i najeżdża na leżącego mężczyznę.

W wyniku poniesionych obrażeń, poszkodowany poniósł śmierć na miejscu. Z ustaleń policji wynika, że kierowca drugiego samochodu nie obserwował uważnie drogi, przez co nie zachował należytej ostrożności. Po wypadku kierujący samochodem odjechał z miejsca zdarzenia i nie udzielił pomocy ofierze. Podczas zatrzymania kierowcy ustalono, że był pod wpływem alkoholu - miał w organizmie 0,32 promila.

W piątek kierujący został odprowadzony do prokuratury i usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym oraz zarzut ucieczki z miejsca wypadku. Grozi mu 12 lat pozbawienia wolności, aktualnie przebywa pod nadzorem policyjnym.

Zobacz wideo 44-latek "zaparkował" volkswagenem na rondzie. Był trzeźwy

Częstochowa. Śmiertelne potrącenie mężczyzny, który położył się na pasach. Trwa identyfikacja ofiary

Policjanci próbują ustalić tożsamość zmarłego mężczyzny, w związku z czym opublikowano jego zdjęcia. Wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu tożsamości ofiary, są proszone o kontakt z policją w Częstochowie pod numerem telefonu: 47 85 812 55. Informacje można także przekazać, dzwoniąc pod numer alarmowy 997 lub 112.

"Rysopis ofiary: wiek około 50 lat, około 172 cm wzrostu, krępej budowy ciała, włosy krótkie jasne. Ubrany był w: białą koszulkę typu t-shirt w paski koloru niebieskiego i czerwonego, spodnie jeansowe koloru niebieskiego, buty sportowe koloru zielonego z żółtą literą 'N' po zewnętrznej i wewnętrznej stronie cholewki" - przekazała częstochowska policja.

Bydgoszcz. Policja rejestrowała wykroczenia kierowców [WIDEO]