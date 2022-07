Jak podaje portal dobrapogoda24.pl, do środkowej i wschodniej Europy nadciąga kolejna fala upałów. Zdaniem portalu w najbliższym czasie wartości na termometrach mogą osiągnąć od 40 do nawet 47 stopni.

Kiedy upały wrócą do Polski? Zdaniem synoptyków już w połowie miesiąca

Według prognoz portalu, upały mogą wrócić do Polski w drugiej połowie lipca. Wcześniej jednak ekstremalnie wysokie wartości na termometrach zobaczą mieszkańcy Hiszpanii, Francji czy Włoch.

"Zgodnie z naszymi wcześniejszymi prognozami, w Polsce niskie i umiarkowane temperatury utrzymają się co najmniej do 12 lipca" - czytamy. W drugiej połowie miesiąca wartości zaczną natomiast stopniowo wzrastać - zwłaszcza na zachodzie i południu kraju, gdzie osiągną od 25 do 29 stopni.

Synoptycy portalu wstępnie wskazują, że upały w naszym kraju pojawią się około 17 lipca. "Sytuacja jest nadal rozwojowa, bo zasięg, okres trwania upałów oraz prognoza maksymalnych temperatur w Polsce ulega ciągle korektom, ale nie zmienia to faktu, że upał z pewnością w drugiej połowie lipca wróci do naszego kraju". Gorące powietrze najpierw zawita na zachodzie Polski, później przesunie się w głąb i na południe.



IMGW: Prognozy wskazują, że temperatura w sierpniu przekroczy normę wieloletnią

Tymczasem IMGW zaprezentowało eksperymentalną, długoterminową prognozę temperatury powietrza i opadu deszczu na najbliższe miesiące. Zdaniem ekspertów w sierpniu średnia miesięczna temperatura powietrza na obszarze całej Polski przekroczy normę wieloletnią (z lat 1991-2020). Suma opadów będzie natomiast prawdopodobnie mieścić się w normie.

