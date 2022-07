Do zdarzenia doszło w nocy 7 lipca w Nowej Soli (woj. lubuskie) w okolicach zakładów metalurgicznych przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego. 32-letnia kobieta spacerowała chodnikiem z 31-letnim mężczyzną. W pewnej chwili do pary podbiegł 34-letni partner kobiety oraz jego 25-letni towarzysz. Partner kobiety zaczął dźgać nożem partnerkę i jej kochanka.



Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Zabójstwo prof. AGH Jana Targosza. Prokuratura postawiła zarzut

Nowa Sól. Dźgał nożem partnerkę i jej kochanka

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze Ewa Antonowicz przekazała w rozmowie z "Faktem", że dwóch mężczyzn, którzy biegli za parą, byli znani kobiecie. Gdy dobiegli do nich, doszło do awantury. Partner kobiety zaczął dźgać ją nożem, a następnie zaatakował towarzyszącego jej mężczyznę - przekazuje "Fakt".

Zobacz wideo Policja aresztowała 34-latka podejrzanego o zabójstwo. Miał ponad promil alkoholu w organizmie

Nowa Sól - atak nożownika. Mężczyzna zmarł na miejscu, kobieta trafiła do szpitala

Zaatakowany 31-latek doznał wielu poważnych obrażeń, po czym zmarł na miejscu, a 32-latka została przetransportowana do szpitala i przeszła operację. Prawdopodobnie jej życiu nic nie zagraża, chociaż jej stan był ciężki.

Z ustaleń prokuratury w Zielonej Górze wynika, że kobieta miała romans z 31-latkiem, co było powodem napaści jej partnera. - W związku ze zdarzeniem zatrzymani zostali dwaj mężczyźni. To 34-letni partner kobiety oraz 25-latek, który mu towarzyszył. Wkrótce z mężczyznami będą prowadzone czynności, które mogą skutkować postawieniem zarzutów i aresztem - przekazała w rozmowie z "Faktem" Ewa Antonowicz. Służby ustalają również, w jaki sposób do sprawy przyczynił się młodszy z mężczyzn.

Śmierć 2-latki z Szabdy. Matka z zarzutem zabójstwa i znęcania się