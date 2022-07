W czwartek na sopockiej plaży wypoczywała kobieta z dziećmi. W pewnym momencie 21-latek wykorzystał jej nieuwagę i ukradł należący do niej plecak, w którym znajdował się m.in. dokument prawa jazdy, odzież dziecięca i jedzenie dla dzieci. Uciekającego z łupem mężczyznę zauważył 35-letni mieszkaniec woj. dolnośląskiego, który również wypoczywał nad wodą. Już wcześniej zwrócił on uwagę na tego młodego mężczyznę, który spacerując po plaży, przyglądał się torebkom oraz plecakom. 35-latek od razu ruszył w pościg za uciekającym złodziejem i go złapał. Na miejscu zjawił się też kolejny świadek, który pomógł 35-latkowi i wezwał służby.

Interweniujący policjanci ustalili, że zatrzymany 21-latek jest poszukiwany przez prokuratury w Mielcu, Szczytnie, Szczecinie i Puławach w sprawie oszustw. Ponadto w wyniku sprawdzenia 35-latka w policyjnych bazach okazało się, że on także jest poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości. Zgodnie z wyrokami sądów w Kraśniku i Lublinie ma on do odbycia zastępcze kary pozbawienia wolności w wymiarze łącznym 18 dni za nieopłacone grzywny za popełnione wcześniej wykroczenia. 35-letni mieszkaniec woj. dolnośląskiego wpłacił na konta sądu pieniądze w kwocie 900 złotych i tym samym uwolnił się od odbycia zastępczych kar pozbawienia wolności.

Odzyskany plecak z zawartością wrócił do swojej właścicielki, natomiast 21-letni mieszkaniec powiatu iławskiego trafił do policyjnej celi. Był nietrzeźwy, a alkomat pokazał u niego 1 promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Wkrótce 21-latek usłyszy zarzuty za kradzież plecaka i przywłaszczenie dokumentu prawa jazdy.