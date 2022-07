Coldplay ma szerokie grono wiernych fanów, dlatego koncert w PGE Narodowym to spore muzyczne wydarzenie. Brytyjczycy w piątek 8 lipca zagrają swoje największe przeboje: "Paradise", "Hymn For The Weekend" czy "Clocks". W związku z wydarzeniem w Warszawie spodziewane są utrudnienia na drogach. Ratusz rekomenduje, żeby na koncert dojechać transportem publicznym.

Warszawa. Utrudnienia na drogach w związku z koncertem Coldplay

Bramy przed koncertem otworzą się już o 16.30. Wtedy zostanie też ograniczony wjazd na Saską Kępę.

"Między 16.30 a 20.45 wyłączony z ruchu indywidualnego będzie obszar Saskiej Kępy ograniczony ulicami: al. Poniatowskiego, al. Waszyngtona, ul. Międzynarodowa, al. Stanów Zjednoczonych i Wał Miedzeszyński oraz al. Stanów Zjednoczonych, Wał Miedzeszyński, Afrykańska i Bora-Komorowskiego" - czytamy w komunikacie Urzędu Miasta Warszawy. Co istotne - ograniczenia nie dotyczą pojazdów z identyfikatorem SK oraz komunikacji miejskiej. Można się też poruszać na jednośladach.

Koncert zaczyna się wieczorem, ale zmiany w ruchu wprowadzone są wcześniej, ponieważ do Warszawy przyjeżdżają tysiące fanów Coldplay.

Coldplay w Warszawie. Stadion Narodowy wypełnią serca

"Od godz. 16.30 do zakończenia koncertu, w przypadku braku możliwości przejazdu ulicami Zamoyskiego, Zamoście i Sokolą, autobusy linii 102, 125 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do przystanku Dw. Wschodni. Ulicą Targową będzie kursowała także linia 135, a autobusy linii 146 i 147 pojadą al. Zieleniecką. Natomiast autobusy linii E-1 zostaną skierowane na trasę przebiegającą ulicami: most Świętokrzyski - Zajęcza - Topiel - Tamka - most Świętokrzyski" - informuje stołeczny ratusz.

Warszawa. Utrudnienia po koncercie Coldplay

Dodatkowo, jeśli po godzinie 22.30 - po zakończeniu show - duża grupa ludzi będzie chciała przejść pieszo do centrum Warszawy, policja może wyłączyć z ruchu pojazdów most Poniatowskiego i Al. Jerozolimskie na odcinku od ronda Waszyngtona do ronda de Gaulle’a.

Wówczas autobusy i tramwaje zostaną skierowane na trasy objazdowe. Tramwaje nr 7, 22 i 25 pojadą przez most Śląsko-Dąbrowski, a linie 9 i 24 po stronie śródmiejskiej skończą trasy na pętli pl. Starynkiewicza.

Coldplay w Warszawie. Dodatkowe autobusy i tramwaje

W związku z tymi utrudnieniami zostanie też uruchomiona zastępcza linia autobusowa.

Z-9 będzie funkcjonować na trasie: pl. Zawiszy - Al. Jerozolimskie - Nowy Świat - Al. Ujazdowskie - Trasa Łazienkowska - Wał Miedzeszyński - Zwycięzców - Saska - al. J. Waszyngtona - Wiatraczna.

Zmienione zostaną też trasy autobusów - pojazdy linii 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24 i N72 ominą zamknięty fragment tras mostem Łazienkowskim.

Ponadto, żeby rozładować tłum, po koncercie uruchomione zostaną dodatkowe autobusy linii 509. Będzie można nimi dojechać z ronda Waszyngtona w kierunku Winnicy i Gocławia.

Będzie też więcej tramwajów. "Z pętli al. Zieleniecka składy linii 3 odjadą do Annopola, a linii 26 w kierunku pętli Piaski. Na zmienionej trasie Gocławek - Ratuszowa - Zoo pasażerów przewiozą tramwaje linii 9" - informuje warszawski ratusz.

