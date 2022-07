W okresie wakacyjnym każdego roku wzrasta liczba ofiar wypadków, a stali krwiodawcy wyjeżdżają na urlopy, w związku z czym zaczyna brakować krwi, która codziennie potrzebna jest w szpitalach w całym kraju. "Dlatego potrzebujemy waszej pełnej mobilizacji! To dzięki wam i waszej pomocy, potrzebujący mogą wrócić do pełni zdrowia" - apeluje o pomoc Narodowe Centrum Krwiodawstwa.

REKLAMA

Najbardziej oczekiwaną i uniwersalną jest ta z grupy zero, mająca ujemne Rh (O RhD-). Informacje o bieżącym stanie zapasów są dostępne na stronach internetowych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz krew.info.

Więcej informacji ze świata i kraju znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo Test CRP - Czego możemy się z niego dowiedzieć?

Brakuje krwi. "Lekarze muszą liczyć na to, że ktoś po zabiegu nie będzie krwawił"

Na problem zwróciła uwagę również lekarka Róża Hajkuś. W swoim poście udostępnionym 6 lipca na Instagramie poprosiła swoich obserwatorów o zapoznanie się z lokalną sytuacją i zapotrzebowaniem na krew w danym regionie.

"Ziomki, jest sprawa i jest ważna! Bardzo brakuje krwi. W naszym Regionalnym Centrum Krwiodawstwa (Rzeszów) głównie krwi grup A i 0 (zwłaszcza Rh- w tych grupach). Do tego stopnia, że znajomi na dyżurach muszą liczyć na to, że ktoś po zabiegu nie będzie krwawił, bo już nie ma jego grupy krwi. Serio, to są tego typu rzeczy, o których ludzie spoza systemu ochrony zdrowia zwykle nie muszą myśleć. Ale ja Wam mówię, bo może to kogoś skłoni, żeby oddać krew w najbliższych dniach" - napisała.

"Przypominajka: na stronie Waszego najbliższego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa znajdziecie info, których grup krwi aktualnie najbardziej brakuje, gdzie się znajdują oddziały terenowe (może jeszcze bliżej waszego domu), rozpiskę pobierania krwi w terenie (może jeszcze, jeszcze bliżej waszego domu)" - napisała.

W sobotę policja zatrzymała 416 pijanych kierowców. Pięć osób nie żyje

Punkty krwiodawstwa 2022. Mapa

W Polsce pobór krwi jest zarezerwowany tylko dla placówek wchodzących w skład Publicznej Służby Krwi. "Do pobierania krwi i oddzielania jej składników uprawnione są wyłącznie: Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA (dawniej MSW) oraz ich oddziały i stacje terenowe" - czytamy na stronie krwiodawcy.org. Poza stałymi punktami organizowane są również akcje wyjazdowe w mobilnych krwiobusach.

Czy przed pobraniem krwi można pić wodę? Co to znaczy "być na czczo"?

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.