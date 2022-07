Pogoda w weekend nie zachwyca. Fala chłodnego powietrza, padać będzie w całym kraju

Upał, którego doświadczyliśmy w ostatnich dniach czerwca, pozostał już tylko wspomnieniem. Od kilku dni temperatura w Polsce nie dochodzi już do 30 stopni Celsjusza, częściej na niebie widać chmury i pada deszcz. Jaka pogoda będzie w weekend? Jeśli wybieracie się na weekendowy wyjazd, lepiej weźcie ze sobą cieplejsze i przeciwdeszczowe ubrania.

Pogoda w weekend. W piątek chłodno w całej Polsce. Intensywnie popada na południu

W piątek maksymalna temperatura powietrza w Polsce wyniesie od zaledwie 12 stopni Celsjusza na krańcach południowych po 22 stopnie na Kujawach i Dolnym Śląsku. Chmury będą utrzymywać się nad niebem w całej Polsce. Jedynie po południowym wschodzie zachmurzenie będzie nieco mniejsze - wynika z map pogodowych opublikowanych przez IMGW na Twitterze.

Przelotny deszcz popada w całym kraju, ale najintensywniejszych opadów możemy spodziewać się na południowych krańcach. Osoby spędzające urlop w górach, powinny przygotować się na trudniejsze warunki na szlakach, na których prawdopodobnie będzie ślisko. Na wschodzie może też zagrzmieć.

Pogoda na weekend. Co z sobotą i niedzielą?

Sobota będzie pochmurna w całym kraju z nielicznymi przejaśnieniami. Miejscami spadną przelotne opady deszczu, a na północnym zachodzie możliwe będą burze. Temperatura maksymalna będzie wahać się od 20 do 23 stopni Celsjusza. Chłodniej nad morzem (19 st. C) i w górach, gdzie będzie do 17 stopni. Wiatr słaby, w czasie burz może rozpędzić się do 60 kilometrów na godzinę.

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże utrzyma się nad całym krajem. Wciąż możliwe przelotne opady deszczu, miejscami również słabe. Temperatura maksymalna od 17 stopni Celsjusza w górach do 23 stopni w centrum i na południu.

