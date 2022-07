Sejm. Wyższe kary dla pijanych kierowców. Za jazdę pod wpływem alkoholu stracą samochody

W przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości ustawie czytamy, że pijany kierowca, który będzie miał nie mniej niż 1,5 promila alkoholu we krwi, straci swój samochód, niezależnie od tego, czy spowodował wypadek drogowy, czy nie. Policja będzie mogła zająć samochód kierowcy na okres do siedmiu dni. Następnie prokurator orzeknie zabezpieczenie go, a sąd obligatoryjnie przepadek pojazdu.

Jeżeli nie dojdzie do wypadku, jednak kierowca będzie w stanie nietrzeźwości sąd będzie mógł odstąpić od orzeczenia przepadku w szczególnych okolicznościach. Recydywiście przepadek będzie orzekany już od powyżej 0,5 promila.

Sejm przyjął ustawę o zaostrzeniu prawa. Wyższe kary za spowodowanie ciężkiego wypadku

Ustawa zwiększy również kary za spowodowanie ciężkiego wypadku. Zgodnie z nowym przepisami, za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu kara będzie wynosiła minimum trzy lata więzienia, a za spowodowanie śmierci - pięć lat

Zwiększy się również maksymalna kara, którą można wymierzyć za spowodowanie ciężkiego wypadku - z 12 do 16 lat pozbawienia wolności.

Zaostrzenie prawa karnego. Większe kary dla gwałcicieli

W czwartek wprowadzono również zmiany w prawie karnym. Zmiany zakładają m.in. możliwość wymierzania elastycznych kar przez sądy od 15 do 30 lat pozbawienia wolności i kary dożywocia. Uzależnione będą od charakteru i okoliczności czynu.

Nowelizacja wydłuża także z 25 do 30 lat okres, po którym skazani na dożywocie mogą ubiegać się o warunkowe zwolnienie. Wydłuży się również okres próby przy warunkowym zwolnieniu z kary dożywotniego pozbawienia wolności. Zwiększy się także okres przedawnienia karalności zabójstwa z 30 do 40 lat.

Sprawca zgwałcenia dziecka będzie podlegać karze od pięciu do 30 lat więzienia albo dożywotniemu pozbawieniu wolności. Taką samą karę poniesie sprawca gwałtu ze szczególnym okrucieństwem czy w następstwie którego ofiara poniosła ciężki uszczerbek na zdrowiu. Natomiast za zgwałcenie z następstwem w postaci śmierci ofiary grozić będzie od ośmiu do 30 lat więzienia lub dożywocie.

Sejm uchwalił również dwa nowe typy kwalifikowane zgwałceń, np. na kobiecie ciężarnej, z posługiwaniem się bronią palną czy z utrwalaniem obrazu i dźwięku tego czynu. Za te czyny grozić będzie od trzech do 20 lat więzienia.

- Proponujemy całą paletę zaostrzeń odpowiedzialności karnej, łącznie z wprowadzeniem kary bezwzględnego dożywocia, które nie daje możliwości skazanemu za najokrutniejsze przestępstwo, czyli za zabójstwo, w określonych warunkach wyjść kiedykolwiek na wolność - podkreślił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Zmiany w prawie karnym. Dożywotnie więzienie bez możliwości warunkowego zwolnienia

Ustawa zmienia również zasady dotyczące dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia. Ta decyzja będzie zależała od uznania sądu, który będzie mógł wymierzyć tę karę w dwóch sytuacjach: jeżeli sprawca był skazywany już wcześniej za najpoważniejsze, określone przestępstwa lub jeżeli jego wyjście na wolność będzie zagrażało bezpieczeństwu ludzi.