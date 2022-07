Podczas debaty Władysław Teofil Bartoszewski stwierdził, że wstąpienie Finlandii i Szwecji do Sojuszu znacząco zwiększy bezpieczeństwo na północnej oraz wschodniej flance NATO. - Po rozpoczęciu brutalnej agresji Rosji na Ukrainę, a szczególnie po odkryciu bestialskich zbrodni Rosjan na narodzie ukraińskim, akceptacja do członkostwa w NATO wśród Finów wzrosła z 25 proc. do 70 proc. Ten akces jeszcze bardziej zacieśni współpracę NATO-UE - powiedział poseł PSL. - Morze Bałtyckie w ogromnej części stanie się wewnętrznym morzem państw NATO - dodał.

W trakcie czwartkowego posiedzenia Sejmu przegłosowali wstąpienie Szwecji i Finlandii do NATO. Za przyjęciem Szwecji głosowało 442 posłów, nikt nie był przeciw. Również nikt się nie wstrzymał. Wstąpienie Finlandii poparło 440 posłów, przeciw był poseł Konfederacji Robert Winnicki, wstrzymał się Grzegorz Braun.

Mimo tego, że posłowie byli niemal zgodni co do akcesji nowych członków Sojuszu sala plenarna podczas dyskusji świeciła pustkami, szczególnie wśród parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. O to podczas konferencji prasowej pytany był wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

- Sprawa jest oczywista. [...] Właściwie dyskusja jest już niepotrzebna. Kluczowa chwila to będzie głosowanie, natomiast posłowie zajęci różnymi sprawami - stwierdził polityk PiS - Debata o czymś, co jest oczywiste, co nie budzi kontrowersji, nie ma specjalnego znaczenia w tej chwili w Sejmie - dodał szef klubu PiS.

Komisje sejmowe pozytywnie o projektach ws. akcesji Finlandii i Szwecji do NATO

W środę połączone sejmowe komisje spraw zagranicznych i obrony narodowej pozytywie zaopiniowały projekty dotyczące akcesji Szwecji i Finlandii do NATO.

Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk, który zaprezentował na komisji projekty ustaw dotyczące akcesji, mówił, że rozszerzenie Sojuszu Północnoatlantyckiego o Szwecję i Finlandię to historyczny moment, bo oba państwa do tej pory zachowywały neutralność. Minister Piotr Wawrzyk podkreślał z kolei, że przystąpienie obu tych państw do Paktu zmienia zasadniczo otoczenie bezpieczeństwa Polski. Przesmyk Suwalski przestanie być "problematycznym" obszarem Sojuszu. Stanie się tak przez to, że Bałtyk stanie się wewnętrznym morzem NATO i będzie łatwiej udzielić pomocy krajom ze wschodniej flanki.

Debata o projektach ustaw ratyfikujących przyjęcie Szwecji i Finlandii do NATO przebiegła ponad politycznymi podziałami. Wszyscy uczestnicy połączonych komisji sejmowych poparli przedstawione przepisy. Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej podkreślił, że jesteśmy świadkami przełomowej decyzji dla całego Paktu. Według Pawła Kowala Szwecja i Finlandia znacznie podniosą poczucie bezpieczeństwa w naszym kraju.

Szwecja i Finlandia w NATO. Pierwsze państwa głosowały "za" akcesją

We wtorek ambasadorowie krajów NATO podpisali protokoły akcesyjne Finlandii i Szwecji. Tego samego dnia jako pierwsze państwa akcesję Szwecji i Finlandii ratyfikowały Dania, Norwegia i Islandia.

Później uczyniła to Kanada.