Atak na mniejszość niemiecką. Działacze otrzymali groźby. Sprawa trafiła do prokuratury

Groźby przyszły drogą mailową po rocznym spotkaniu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, które odbyło się na początku czerwca tego roku.

- Była tam jednoznaczna groźba w języku niemieckim i polskim, opatrzona dodatkowo wyjątkowo drastycznymi fotografiami przedstawiającymi szubienice. Oczywiście, nikt pod tymi groźbami się nie podpisał. Niestety powyższa wiadomość pokazuje, że obecna sytuacja społeczno-polityczna, ma istotny wpływ na postrzeganie społeczności mniejszości niemieckiej w Polsce - powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową Rafał Bartek przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych.

Bartek zakomunikował, że każdy incydent związany z agresją wobec mniejszości będzie zgłaszany do odpowiednich organów.

- Jako organizacja, która dąży do budowania wzajemnych dobrych relacji pomiędzy mniejszością a większością, nie zgadzamy się na agresję słowną czy pisemną w stosunku do naszej społeczności. Każdy taki incydent będzie przez nas zgłaszany do odpowiednich organów. Chcemy żyć w kraju tolerancyjnym, demokratycznym, ale przede wszystkim wolnym, w którym każdy ma prawo do własnych wyborów i przynależności społecznej, niezależnie od pochodzenia i nie jest z tego tytułu dyskryminowany czy atakowany - zadeklarował lider Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców.

Atak na mniejszości niemieckie. Sprawa trafiła do prokuratury

W rozmowie z PAP Rafał Bartek poinformował, że sprawa trafiła do prokuratury. Doniesienie równolegle złożyły trzy organizacje: Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych Niemców na Śląsku Opolskim oraz Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej.

Bartek zakomunikował, że policja przesłuchała już przedstawicieli młodzieżowej organizacji.

Za groźby wobec grupy osób z powodu jej przynależności narodowej i publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych grozi kara do pięciu lat więzienia.