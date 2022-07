Policjanci z Komisariatu Policji w Gdyni-Oksywiu otrzymali zgłoszenie w sprawie mężczyzny, który znęcał się nad kotem, a następnie publikował nagrania dokumentujące jego czyny w internecie. Funkcjonariusze ustalili, że 22-latek - pod nieobecność właścicielki kota - znęcał się nad zwierzęciem. Krępował je kablem oraz bił.

Gdynia. Policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o znęcanie się nad kotem

W środę mężczyzna został zatrzymany przez mundurowych, którzy zabezpieczyli materiał dowodowy m.in. telefon komórkowy, w którym znajdowało się nagranie z tortur nad kotem. "Mężczyzna został przewieziony do policyjnej celi. Obecnie policjanci przesłuchują świadków tego zdarzenia" - przekazali policjanci. 22-latek wkrótce ma zostać doprowadzony do prokuratury. Mężczyźnie, zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt, za znęcanie się nad kotem grozi kara pozbawienia wolności do pięciu lat.

22-latek z Gdyni: Wyje, jakbym go obdzierał ze skóry. No to dostaje po mordzie i za sekundę się zamyka

Mężczyzna podejrzewany o znęcanie się nad zwierzęciem opublikował w internecie nagranie, na którym widać wiszącego kota, który jest przywiązany do kabla od suszarki do włosów. Do wideo dodał następujący opis: "Skurwy*** mnie wku***ł to najpierw go zatłukłem, a potem wziąłem suszarkę i powiesiłem go na kablu za przednią i tylną łapkę. Wyje, jakbym go obdzierał ze skóry xD no to dostaje po mordzie i za sekundę się zamyka".

Zanim podejrzewany trafił w ręce policji, sprawę nagłośnił Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt, który we wtorek zwrócił się do swoich obserwatorów w mediach społecznościowych o udostępnianie informacji o czynie mężczyzny, aby ułatwić jego poszukiwania. Na Instagramie DIOZ zostały opublikowane zdjęcia torturowanego zwierzęcia oraz przejmujące nagranie, przestraszonego i trzęsącego się kota chwilę po tym, jak sadysta przestał się nad nim znęcać. Link do nagrania znajduje się TUTAJ - ostrzegamy jednak, że jest ono drastyczne.

