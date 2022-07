Jak podaje tvn24.pl, do wypadku doszło w czwartek (7 lipca) po godzinie 12. Trzy samochody ciężarowe zderzyły się na autostradzie A4 relacji Kraków-Katowice na wysokości miejscowości Brzoskwinia pod Krakowem w województwie małopolskim.

Wypadek na A4 w Małopolsce. Jeden z kierowców zmarł

Jak przekazała policja, dwaj kierowcy zostali zakleszczeni w kabinach swoich pojazdów. - Życia jednego z nich nie udało się uratować - przekazał portalowi mł. asp. Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Na miejscu lądował także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Dziennikarze tvn24.pl dowiedzieli się od strażaków, że w miejscu wypadku doszło do wycieku niebezpiecznej substancji. - Udało nam się ją zidentyfikować. Jest to kwas metanosulfonowy, silna substancja chemiczna, używana w środkach czystości do usuwania kamienia. Jest silnie żrąca, kontakt ze skórą czy wdychanie jest niebezpieczne dla zdrowia - dodał młodszy brygadier Sebastian Woźniak, rzecznik prasowy małopolskiej straży pożarnej.

Z tego powodu na miejsce wysłano 13 zastępów straży pożarnej. Strażacy zajęli się ograniczeniem rozlewiska, neutralizacją i zabezpieczeniem niebezpiecznej substancji.

Droga w kierunku Katowic została zablokowana. Policja przekierowuje ruch na obwodnicę Krakowa i na drogi krajowe numer 79 i 94 w kierunku Katowic i Olkusza. Utrudnienia mogą potrwać wiele godzin.

