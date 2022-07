Do wypadku doszło w środę około godz. 22 na oznakowanym i oświetlonym przejściu dla pieszych w miejscowości Osiek Mały niedaleko Koła (województwo wielkopolskie).

REKLAMA

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl >>>

- Kierujący pojazdem marki renault 27-letni mieszkaniec powiatu kolskiego potrącił przechodzącą na oznakowanym przejściu dla pieszych 17-letnią mieszkankę naszego powiatu, po czym odjechał z miejsca zdarzenia - poinformował w rozmowie z PAP starszy aspirant Daniel Boła, oficer prasowy policji w Kole. Jego wypowiedź zacytował portal rmf24.pl.

Małopolska. Ojciec porzucił dwoje dzieci w lesie. Znalazł je policjant

Osiek Mały. 17-latka zginęła na miejscu. Kierowca miał około promila alkoholu

Policjant dodał, że sprawca odjechał z miejsca zdarzenia, a w ślad za nim ruszył świadek wypadku. Około kilometra dalej udało mu się zatrzymać 27-latka i wezwać służby. Życia potrąconej nastolatki nie udało się jednak uratować. - Niestety ta dziewczynka w wyniku odniesionych obrażeń poniosła śmierć na miejscu - podkreślił policyjny rzecznik.

Zobacz wideo 44-latek "zaparkował" volkswagenem na rondzie. Był trzeźwy

Potrącenie w Osieku Małym. Pijanemu kierowcy grozi do 12 lat więzienia

Mundurowi sprawdzili stan trzeźwości sprawcy wypadku. Jak się okazało, miał w organizmie około jednego promila alkoholu. Za spowodowanie śmiertelnego wypadku w stanie nietrzeźwości grozi do 12 lat więzienia. Portal e-kolo.pl podał w czwartek, że Komenda Powiatowa Policji w Kole zawnioskuje o tymczasowy areszt dla 27-latka.

Pogoda. Niebawem "czapa gorąca" i afrykańskie powietrze. Do 36 stopni

Zgodnie z polskim prawem ucieczka z miejsca kolizji lub wypadku jest traktowana bardzo surowo. Jeśli w takim zdarzeniu poszkodowane zostały jakiekolwiek osoby, to kierowca musi liczyć się z karą pozbawienia wolności od dwóch do 12 lat. Ponadto sąd może dożywotnio odebrać prawo do prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Zgodnie z artykułem 177 KK, jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, to sprawca podlega wówczas karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>