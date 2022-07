7 mln zł na Bayraktara dla Ukrainy. Do zbiórki dołączyły niezależne białoruskie media

7 mln zł - tyle w czwartek pokazuje licznik na koncie zbiórki. Aby sfinansować zakup bojowego drona dla ukraińskiej armii potrzebne są ok. 22,5 mln zł. Na zabranie brakujących milionów są jeszcze trzy tygodnie.

Niezależne białoruskie media zainteresowanie zbiórką na Bayraktra

Sławomir Sierakowski podkreśla, że akcję udostępniło ok. 75 tys. osób. Dołącza do niej także społeczność międzynarodowa, silnie reprezentowana przez Białorusinów i ich niezależne media. "Zebrali już 40 tys. zł. I to jest Skarbonka numer jeden w rankingu podzbiórek na Zrzutka.pl. Dołączył się Belsat, Nexta, Nasza Niwa i wszystkie niezależne białoruskie media" - wylicza Sierakowski.

O zbiórce pisze na swoim koncie na Twitterze m.in. Nexta. Podkreśla, że zebrano już prawie jedną trzecią wymaganej kwoty.

Do zbiórki dołączyli w ostatnim czasie również: Marian Turski, Marcin Matczak, Paweł Łoziński, Anita Sokołowska, Krzysztof Czyżewski, Borys Szyc, Adam Wajrak, Ryszard Schnepf, Wojciech Smarzowski, Maciej Musiał oraz Maja Ostaszewska, która w środę opublikowała nagranie na Facebooku i zachęca do włączenia się do akcji.

Litwini zebrali pieniądze błyskawicznie i firma produkująca je postanowiła podarować jednego Ukrainie a zebrane środki przeznaczyć na pomoc ludności. Później to samo stało się z trzema kolejnymi zbiórkami! Czas na nas. Bayraktary są wyjątkowo skuteczne w tej wojnie i to właśnie dzięki nim Ukraińcom udało się obronić Kijów. Ale kończą się Ukraińcom. Pamiętacie Mariupol? Weźmy udział w tej walce. Wpłacajcie i koniecznie szerujcie!

- zachęcał Sierakowski.

Bayraktar TB2 to dron produkcji tureckiej. Sprzęt służy m.in. do przeprowadzania rozpoznania, naprowadzania artylerii i do bezpośrednich ataków bombowych. Ma 6,5 metrów długości, a rozpiętość jej skrzydeł to 12 metrów. Może pozostawać w powietrzu do 27 godzin, średnia prędkość przelotowa drona to 130 km/h, a maksymalna - 220 km/h.

Obrońcy Ukrainy wykazali skuteczność dronów. Dzięki Bayraktarom zniszczono wiele ważnych celów - m.in. rosyjski punkt dowodzenia w rejonie Kijowa czy dwie łodzie typu Raptor nieopodal Wyspy Węży.

