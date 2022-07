Ryszard Terlecki udostępnił w środę (6 lipca) na Twitterze nagranie ze spotkania z Kołem Gospodyń Wiejskich w Sejmie. "Koło Gospodyń Wiejskich tym razem w Sejmie. Trochę radości z polityką w tle" - napisał.

Ryszard Terlecki śpiewa i buja się w Sejmie. "Szła dzieweczka do laseczka"

Na nagraniu widzimy, że polityk świetnie się bawił wśród członkiń Koła Gospodyń Wiejskich. Razem z nimi głośno śpiewał i bujał się w rytm jednej z najbardziej znanych biesiadnych piosenek "Szła dzieweczka do laseczka", spopularyzowanej przez Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk". O szczegółach spotkania polityk nie poinformował.

Pod nagraniem nie brakuje komentarzy internautów, którzy krytykują polityka, a także przypominają o problemach, z jakimi na co dzień zmagają się ludzie. To m.in. galopująca inflacja, rosnące ceny czy stopy procentowe.

Koniecznie pokażcie dzisiaj ten filmik w trakcie ogłaszania podwyżki stóp procentowych. Wypasiony marszałek Sejmu buja się przaśnie, gdy ludzie myślą, jak przeżyć

Cudowny klimat tam mają jak na rekordową inflację, szkoda tylko, że kredytobiorcom daleko do takiego radosnego tupania nóżką

- czytamy pod nagraniem.

Ryszard Terlecki i jego wypowiedzi

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki znany jest z dość ostrych wypowiedzi, szczególnie tych skierowanych do opozycji. Polityk często nie przebiera w słowach. Niedawno podczas posiedzenia Sejmu włączył się w dyskusję dotyczącą kryzysu energetycznego. - Pani poseł, pani nie jest na targu, jest pani w Sejmie. Niech pani nie wrzeszczy. Niech pani do lustra popatrzy - mówił Terlecki do posłanki KO Moniki Wielichowskiej. - Niech pani nie krzyczy, na Boga! Pani poseł, no niech pani się nie ośmiesza - komentował dalej.

W listopadzie zeszłego roku wicemarszałek Sejmu nazwał kobietę, która do niego podeszła w galerii handlowej, "kretynką". Został za to ukarany przez sejmową komisję etyki. "Obrażanie wyborców, którzy wyrażają swoje niezadowolenie z działań PiS, jest niegodne mandatu posła" - stwierdzono.

Na początku maja polityk udzielił też wywiadu tygodnikowi "wSieci" na temat relacji PiS z koalicjantami. Jak wówczas przekazał, "w Prawie i Sprawiedliwości zwycięża przekonanie, że trzeba 'odstrzelić' tych, którzy są nielojalni, którzy psują, szkodzą, podkładają nogi i rozpychają się".

