Rodzeństwo porzucone przez ojca to dzieci w wieku 16 i 11 lat. Mężczyzna, mieszkaniec gminy Kęty, odebrał je z 2 lipca domu mamy, jego byłej partnerki, i stwierdził, że pojadą na wycieczkę. Kiedy dojechali do lasu w miejscowości Libąż w Małopolsce, mężczyzna zaczął zadawać dzieciom pytania, próbując wyciągnąć od nich prywatne informacje. Był napastliwy i nerwowy, przez co nastolatki nie potrafiły z nim rozmawiać. Wtedy mężczyzna odszedł, wsiadł do samochodu i pojechał, zostawiając przestraszone dzieci w lesie.

Libąż. Porzucone w lesie dzieci spotkał policjant

Nastolatki próbowały wydostać się z lasu. "Dużą odpowiedzialnością wykazała się nastolatka, która postanowiła szukać pomocy dla siebie i brata kierując się w stronę centrum miasta Libiąża" - zwracają uwagę policjanci.

Szczęśliwie jeszcze w lesie trafiły na policjanta. Mężczyzna nie był na służbie, po prostu spacerował w okolicy. Kiedy zobaczył dwoje zapłakanych nastolatków, postanowił udzielić im pomocy - informuje komenda policji w Chrzanowie.

Policjant z Krakowa, który znalazł w lesie przerażone dzieci, zaopiekował się nimi i powiadomił służby, żeby wyjaśnić, co się stało.

"Rodzeństwo bezpieczne i objęte opieką, od policjantów odebrała mama" - zapewniają funkcjonariusze.

Nieodpowiedzialny ojciec będzie musiał tłumaczyć się ze swojego zachowania przed sądem.

