Pogoda. Niebawem "czapa gorąca" i afrykańskie powietrze. Będzie nawet 36 stopni

Po fali upałów, która towarzyszyła nam na przełomie czerwca i lipca przyszedł czas na ochłodzenie w całym kraju. W ciągu ostatnich dni na niebie widzimy więcej chmur, pada też głównie przelotny deszcz. Już niebawem jednak czeka nas ponowne ocieplenie. Zrobi się naprawdę gorąco.

Pogoda. Afrykańskie powietrze nadchodzi. Znów będzie upał

Chłodniejsza temperatura powietrza (co wcale nie oznacza, że jest zimno) będzie z nami jeszcze przez co najmniej kilka dni. Od połowy miesiąca synoptycy przewidują jednak znaczne ocieplenie. Więcej "kresek" na termometrach zobaczymy za sprawą powietrza, które wkroczy do Europy znad Afryki oraz Półwyspu Iberyjskiego.

Według prognoz pogody w drugiej połowie lipca czeka nas tropikalny upał. Na termometrach zobaczymy nawet 34 do 36 stopni Celsjusza na zachodzie. Na wschodzie będzie nieco chłodniej, ale wciąż około 30 stopni Celsjusza.

- Z gorącymi masami powietrza bywa tak, że jak już wleją się nad kontynent europejski, to potrafią uformować "czapę gorąca" na długo. Znak naszych czasów - tłumaczyła na antenie TVN24 synoptyczka Arleta Unton-Pyziołek. Wysoka temperatura powietrza utrzyma się co najmniej przez kilka dni.

Informacje o ociepleniu od 15 lipca potwierdzają też Fani Pogody. Jak piszą, modele sugerują, że w tym czasie dojdzie do dużego odchylenia temperatury od normy klimatycznej.

W związku z upałami policja przypomina o tym, że przebywanie w rozgrzanym samochodzie jest niebezpieczne dla zdrowia każdego - także osób dorosłych. "Apelujemy, aby pod żadnym pozorem nie pozostawiać w rozgrzanym samochodzie dzieci lub zwierząt" - czytamy w komunikacie. Jak dodają funkcjonariusze, wnętrze pojazdu nagrzewa się w szybkim tempie, a niekiedy temperatura wewnątrz auta może przekroczyć nawet 75 stopni. Dlatego też nie wolno zostawiać dzieci czy zwierząt w aucie nawet na krótko.

Jak powinny reagować osoby, które widzą dziecko lub zwierzę pozostawione w pojeździe?

Upewnij się, czy w pobliżu nie ma kierowcy.

Sprawdź, czy drzwi są otwarte. Jeżeli nie przyniesie to efektu, natychmiast powiadom odpowiednie służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Pozostań na miejscu i monitoruj sytuację.

Pamiętaj, że w takiej sytuacji wybicie szyby w samochodzie, by uwolnić dziecko lub zwierzę ze śmiertelnej pułapki, nie pociąga za sobą odpowiedzialności za zniszczenie mienia

- przekazała rzeczniczka policji w Rybniku asp. Bogusława Kobeszko.

