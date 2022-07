Wakacje 2022. Od kiedy można się kąpać w morzu? Kiedy nie możemy wchodzić do wody?

W morzu teoretycznie możemy kąpać się przez cały rok. Tak jest np. w przypadku morsów - osób, które kąpią się w wodzie zimą. Jednak sezon na kąpiel w morzu trwa od czerwca do września, kiedy temperatura wody przekroczy 14 stopni.

Wakacje 2022. Kiedy nie możemy się kąpać w morzu?

Policjanci informują, że w kilku sytuacjach nie możemy wchodzić do morza. Kiedy powinniśmy pozostać na brzegu?

Nie możemy kapać się w morzu, gdy:

Zostanie wywieszona czerwona flaga;

Nie czujesz się dobrze, jesteś zmęczony lub zziębnięty;

Długo byłeś na słońcu (np. opalałeś się);

Zjadłeś obfity posiłek lub jesteś głodny;

Wodna w morzu ma temperaturę poniżej 14 stopni;

Zapadnie zmrok;

Nadchodzi burza;

Fale na morzu przekraczają 70 cm;

W wodzie znajdują się sinice lub inne bakterie.

Pływać możemy tylko w wyznaczonych miejscach, a dzieci powinny przebywać nad wodą wyłącznie pod opieką rodziców. Dodatkowo plażowicze muszą słuchać poleceń ratownika i wypływać poza boje wyznaczające miejsce do pływania. Trzeba pamiętać o tym, aby nie przepływać nad mostami czy molem lub w pobliżu portów ze względu na zgromadzony tam brud oraz silne wiry i prądy. Należy unikać również nierównego podłoża lub takiego, gdzie znajdują się wodorosty.

Nie tylko morze stanowi zagrożenie dla przebywających na plaży osób, również zbyt długie przebywanie na słońcu może skończyć się dużymi problemami zdrowotnymi, dlatego w czasie upałów lepiej przebywać w domu między godziną 11 a 16, a jeśli opuszczamy miejsce zamieszkania musimy pamiętać o kremie z filtrem, nakryciu głowy oraz okularach przeciwsłonecznych.

Nad wodą czas szybko płynie, a podczas zabawy w morzu szybko możemy zgłodnieć i odczuwać pragnienie - dlatego zawsze powinniśmy mieć przy sobie wodę oraz coś do jedzenia. Strażacy podkreślają, aby nie wchodzić do morza podczas mgły, opadów deszczu oraz burzy. Aby uniknąć szoku termicznego, nie możemy wskakiwać do wody, tylko powoli się ochładzać. Bardzo ważne jest, aby nie skakać do wody, szczególnie na "główkę" oraz nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu. A osobom udającym się na rower wodny, łódkę czy kajak strażacy przypominają o zakładaniu kapoków.

4-latek prawie utonął w basenie po tym, jak zachłysnął się wodą

