Mężczyzna torturował kota, wieszając go na kablu. Policja ma jego dane - to 22-latek z Gdyni

Mężczyzna udokumentował na zdjęciach, jak znęca się nad. kotem, a następnie udostępnił fotografie w internecie. Drastyczne zdjęcia opatrzył komentarzem: "Skurwy*** mnie wku***ł to najpierw go zatłukłem, a potem wziąłem suszarkę i powiesiłem go na kablu za przednią i tylną łapkę. Wyje, jakbym go obdzierał ze skóry xD no to dostaje po mordzie i za sekundę się zamyka".

Gdynia. Mężczyzna znęcał się nad kotem. Internauci nie byli obojętni na bestialskie zachowanie

Sprawą zainteresował się Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt, który we wtorek zaapelował o udostępnianie informacji o czynie mężczyzny, by można go było szybko namierzyć. Na Instagramie DIOZ pojawiły się zdjęcia torturowanego kota oraz przejmujące nagranie, przestraszonego i trzęsącego się zwierzęcia chwilę po tym, jak sadysta przestał się nad nim znęcać. Link do nagrania znajduje się TUTAJ - ostrzegamy jednak, że jest ono drastyczne.

Policja zdobyła dane mężczyzny, który powiesił kota na kablu od suszarki

O tym, że policji udało się ustalić tożsamość mężczyzny podejrzewanego o przemoc nad zwierzęciem, poinformował na swoim Instagramie DIOZ. Sprawcą ma być 22-letni Kacper B z Gdyni. Zawiadomienie na policję złożyła właścicielka kota - a prywatnie jego dziewczyna.

Podejrzewany 22-latek nie ma już kontaktu ze zwierzęciem. Jak poinformował w internecie, jego siostra trafiła na zdjęcia w mediach społecznościowych i powiedziała o wszystkim ich matce. "Ja, wróciwszy do domu (...) usłyszałem tylko, że mam się wyprowadzać. Nie mam już domu i śpię w aucie" - napisał 22-latek.

Kot, mimo że padł ofiarą okrutnej przemocy ze strony mężczyzny, przeżył i jest bezpieczny. Jeśli sąd uzna, że 22-latek dopuścił się znęcania nad zwierzęciem, będzie mu grozić do pięciu lat pozbawienia wolności.

