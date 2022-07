Rewolucja na cmentarzach. Rząd szykuje zmiany - będzie można likwidować nawet murowane groby

O szczegółach nowych przepisów związanych z pochówkiem pisze "Fakt". Z materiałów, do których dotarła gazeta, wynika, że w projekcie ustawy znalazły się takie rozwiązania, jak możliwość likwidacji grobów murowanych i usuwanie zniszczonych, zagrażających nagrobków. Będzie też więcej praw dla administratorów cmentarzy.

Rewolucja na cmentarzach. Rejestr grobów, usuwanie pomników

Prace nad nowym prawem, dotyczącym pochówków trwają już dziesięć miesięcy. W projekcie ustawy pojawiły się m.in. zapisy dotyczące wprowadzenia rejestru grobów. Ma to pozwolić znaleźć w sieci miejsce pochówku wszystkich członków swojej rodziny. To jednak nie wszystkie zmiany. Rząd chce też pozwolić zarządcom cmentarzy na usuwanie nagrobków, w sytuacjach, kiedy zagrażają one bezpieczeństwu.

Proponuje się, aby wyposażyć właściciela cmentarza w narzędzia do skutecznej realizacji celu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa na cmentarzu. I tak, oprócz regulaminu cmentarza, właściciel cmentarza zyska wprost możliwość ingerowania w nagrobki, grobowce lub inne kompozycje architektoniczne wzniesionej na grobie, jeżeli stwarzają one bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Wówczas właściciel cmentarza będzie zobowiązany do zabezpieczenia takiego obiektu i wezwania osób, którym przysługuje prawo do grobu lub fundatora grobu do dokonania naprawy lub rozbiórki.

- pojawiło się w uzasadnieniu projektu ustawy przytoczonym przez "Fakt". Jeśli rodzina nie zajmie się naprawą nagrobka, właściciel cmentarza będzie mógł przeprowadzić naprawę na własną rękę. Ma też mieć prawo usunąć niebezpieczny nagrobek.

Zmiany na cmentarzach. Będzie można likwidować groby

Likwidowane mają być też groby murowane, które teraz są właściwie nietykalne. - Dotychczasowe przepisy przewidują, że murowane groby są "po wieki wieków" i nie można ich zlikwidować. Nie technika wykonania powinna decydować o tym, czy grób powinien pozostać, a to czy ktoś się nim opiekuje. I takie właśnie rozwiązanie przyjęliśmy - powiedział dziennikowi Wojciech Labuda, pełnomocnik rządu do spraw reformy regulacji administracyjnych związanych z ruchem naturalnym ludności i ochrony miejsc pamięci.

