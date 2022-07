Pogoda. Powrót zimy w Tatrach? W weekend możliwe przymrozki i śnieg

Falę upałów z przełomu czerwca i lipca dało się odczuć także w górach. Tydzień temu średnia dobowa temperatura w Zakopanem przekraczała 15, a okresami nawet 20 stopni Celsjusza. - To są bardzo duże wartości, jak na obszary górskie. Dodatkowo kilka dni temu temperatura przekroczyła 30 stopni tutaj w stacji Zakopane. W całym XX wieku nie zdarzyło się to w czerwcu ani razu - mówił w rozmowie z rmf24.pl Paweł Parzuchowski z IMGW. Nawet na Kasprowym Wierchu odnotowano w zeszłym miesiącu ponad 20 stopni.

REKLAMA

Pogoda. W najbliższych dniach ochłodzenie i deszcz. Kiedy powrót lata?

Pogoda w Tatrach. Na szlakach jest ślisko, słaba widzialność wysoko w górach

Obecnie pogoda w Tatrach jest zupełnie inna. TOPR ostrzega, że po ulewach, które przeszły nocą z wtorku na środę, wszystkie szlaki są mokre i śliskie, a na odcinkach leśnych zalega błoto, przez co warunki do wędrówek są niekorzystne.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Oddawanie krwi. Ile dni wolnych od pracy przysługuje honorowym dawcom krwi?

"W partiach graniowych niski pułap chmur ogranicza widzialność i utrudnia orientację w terenie, co może być przyczyną pobłądzeń. W wyższych partiach Tatr Wysokich, po stronie północnej, jest jeszcze kilka miejsc, gdzie zalegają płaty starego / twardego śniegu" - piszą ratownicy i apelują o zachowanie ostrożności. Podkreślają, że poruszanie się w takich warunkach wymaga doświadczenia i odpowiedniego sprzętu (raków, czekana i kasku).

Zobacz wideo Czym się różni pogoda od klimatu? „Są jak nastrój kontra charakter"

Zima wróci do Tatr jeszcze w lipcu? Możliwy śnieg

Od środy znad Atlantyku zacznie docierać do Polski wilgotne powietrze polarne morskie. Jak zapowiadają synoptycy IMGW, w najbliższych dniach na tatrzańskich szczytach temperatura maksymalna nie przekroczy 4-5 stopni. Z kolei fanpage "Aktualne warunki w górach", powołując się na pomiary (dla Świnicy) serwisu meteoblue.com, donosi, że w niedzielę w wysokich partiach Tatr może spaść do 10 cm śniegu, a nad ranem temperatura sięgnie w niedzielę -2, a w poniedziałek nawet -4 stopni. To jednak wstępna prognoza i do weekendu w pogodzie jeszcze sporo może się zmienić.

***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>