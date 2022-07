Stalowa Wola. 31-latek uciekł z sądu, gdy zdjęto mu kajdanki. Zatrzymano go w Lublinie

Do ucieczki doszło 29 czerwca. 31-letni mieszkaniec Zaklikowa miał tego dnia zeznawać w sądzie w roli oskarżonego. Po dowiezieniu mężczyzny na miejsce policjanci rozpięli mu kajdanki, a on uciekł, przeskakując przez barierkę - informował portal stalowemiasto.pl. Od tego czasu trwały poszukiwania zbiega, które zakończyły się dopiero w Lublinie. Mężczyzna ukrywał się tam w jednym z prywatnych mieszkań.

Lublin. Uciekinier ze Stalowej Woli zatrzymany

Według lokalnych mediów Piotr M. po przeskoczeniu barierki, wybiegł z sądu i uciekł w kierunku ZUS-u i Biblioteki Międzyuczelnianej, potem ruszył w stronę stacji paliw i rozpłynął się w powietrzu. Akcja poszukiwawcza prowadzona była na dość dużym terenie.

Stalowa Wola. Uciekł z sądu. "Przeskoczył przez barierki i wybiegł"

Ostatecznie po niemal tygodniu znaleziono go w Lublinie - przekazał PAP szef stalowowolskiej prokuratury prok. Adam Cierpiatka, cytowany przez RMF FM. Mężczyzna w mieście ukrywał się w prywatnym mieszkaniu, jednak do jego zatrzymania doszło na ulicy.

Piotr M. miał stanąć przed sądem za wymuszenie rozbójnicze, wprowadzenie do obrotu narkotyków oraz pobicie, za co grozi do dziesięć lat więzienia. Teraz, dodatkowo odpowie za ucieczkę przed wymiarem sprawiedliwości, za co przewidywany najwyższy wymiar kary to dwa lata. Mężczyzna ponownie stanie więc przed sądem - być może tym razem bez kolejnych prób ucieczki przed wymiarem sprawiedliwości.

