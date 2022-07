Ekspert: Mamy około 18-20 tysięcy przypadków zakażeń dziennie. Prawdziwa fala dopiero jesienią

- Przy tysiącu zakażeń w statystykach ministerstwa zdrowia możemy mówić o 18-20 tysiącach realnych przypadków - mówi w rozmowie z Gazeta.pl dr Franciszek Rakowski, autor Modelu Epidemiologicznego ICM UW. Jak zaznacza, w tym momencie mamy sytuację, w której mutacje ba5 i ba4 uciekają spod odpowiedzi immunologicznej, co powoduje narastanie liczby zachorowań w różnych krajach. We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o ponad tysiącu nowych zakażeń, to największa liczba od kilku miesięcy.

