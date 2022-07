Mężczyzna torturował kota: "Wyje, jakbym go obdzierał ze skóry". Rodzina wyrzuciła go z domu

Do tej pory udało się ustalić jedynie, że mężczyzna pochodzi z województwa kujawsko-pomorskiego i najprawdopodobniej jest pracownikiem Biedronki. Z informacji przekazanych przez Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt wynika, że sieć sklepów zaangażowała się w poszukiwanie mężczyzny.

Mężczyzna chwalił się w internecie swoim bestialskim postępowaniem: Wyje, jakbym go obdzierał ze skóry

Mężczyzna opublikował na stronie wykop.pl zdjęcia torturowanego kota i skomentował swoje zachowanie. "Skurwy*** mnie wku***ł to najpierw go zatłukłem, a potem wziąłem suszarkę i powiesiłem go na kablu za przednią i tylną łapkę. Wyje, jakbym go obdzierał ze skóry xD no to dostaje po mordzie i za sekundę się zamyka" - napisał. Internauci błyskawicznie zareagowali na bestialskie zdjęcia, a administrator strony usunął wpis - informuje "Gazeta Pomorska".

Początkowo użytkownicy portalu myśleli, że zdjęcie nie zostało wykonane przez mężczyznę, a on sam tylko posłużył się innym, dostępnym w internecie. Niedługo później tego samego kota znaleziono we wcześniejszych wpisach mężczyzny.

Sprawą zainteresował się także Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt, który opublikował na swoim Instagramie drastyczne zdjęcia torturowanego kota. "Kolejny raz liczymy na siłę internetu w zidentyfikowaniu sadysty, który w okrutny sposób znęca się nas swoim kotem" - czytamy we wpisie. DIOZ opublikowało również przejmujące nagranie, przestraszonego i trzęsącego się kota chwile po tym, jak był torturowany. Link do nagrania znajduje się TUTAJ - ostrzegamy jednak, że wideo jest drastyczne.

Dziennikarze dotarli do mężczyzny, który znęcał się nad kotem. "Nie mam już domu i śpię w aucie"

Użytkownicy mediów społecznościowych próbują namierzyć osobę, która wrzuciła zdjęcia do internetu. Jak się bowiem okazuje, policjanci z bydgoskiej Komendy Wojewódzkiej nie otrzymali jeszcze zgłoszenia w tej sprawie. - Jeśli zgłoszono sprawę do którejś z lokalnych komend, najprawdopodobniej dowiemy się o tym jutro - przekazała we wtorek komisarz Lidia Kowalska z zespołu prasowego bydgoskiej policji, cytowana przez "Dziennik Łódzki".

Mężczyzna, który znęcał się nad kotem poinformował, że jego zachowanie już spotkało się z konsekwencjami. "Siostra przegląda i powiedziała o tym mamie, że to nasz kot. Ja, wróciwszy do domu (...) usłyszałem tylko, że mam się wyprowadzać. Nie mam już domu i śpię w aucie" - napisał cytowany przez "Dziennik Pomorski". Jeśli śledczym uda się ustalić, że zdjęcia zamieszczone przez mężczyznę w internecie są prawdziwe, może mu grozić kara nawet do pięciu lat pozbawienia wolności.

Mężczyzna nie tylko znęcał się nad swoim kotem. "Doradzał" również, jak kraść w sklepie

Pracownik supermarketu pod pseudonimem "pracownik żydonimo martęs" przekazywał w sieci również informacje, jak okradać sklep. "Robiąc zakupy w owadzie na kasie samoobsługowej po prawej stronie tej podstawy macie guzik. Naciśnijcie go na sekundę i puśćcie, tak się włącza menu diagnostyczne. Login i hasło to (usunięte), potem włączcie tryb diagnostyczny, to jest dokładnie to, co tryb kasjera, w sensie wyłącza wagę i możecie zatwierdzać sobie alkohol" - napisał. I dodał, że ochroniarz nie zauważy tego na monitoringu.

