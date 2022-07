Do tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałek ok. godz. 15 na terenie jednej z posesji w Osińcu (woj. wielkopolskie). Jak informuje gnieźnieńska policja, dziewczynka znajdowała się wówczas pod opieką osoby dorosłej. Dziewięciolatka wykorzystała chwilę nieuwagi opiekuna i weszła do basenu, który był zakryty plandeką. Zdaniem policji dziecko musiało ją odsunąć.

Wielkopolskie. Dziewięciolatka topiła się w basenie. Trafiła do szpitala

- Kiedy opiekunka zauważyła, że dziewczynka znajduje się pod wodą wyjęła ją i wybiegła na drogę wzywać pomocy. W tym czasie w pobliżu przejeżdżała policjantka po służbie, która od razu ruszyła na ratunek i udzieliła dziecku pierwszej pomocy, a następnie wezwała zespół ratownictwa medycznego - relacjonuje gnieźnieńska policja.

Dziewczynka w ciężkim stanie została przewieziona do szpitala w Gnieźnie. Następnie trafiła do placówki w Poznaniu. Mundurowi ustalają okoliczności i przyczyny tego zdarzenia.

Policjanci po raz kolejny apelują o rozwagę nad wodą

Policjanci kolejny raz apelują o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa nad wodą. Funkcjonariusze informują, aby pamiętać przede wszystkim o tym, żeby:

Kąpać się tylko w miejscach strzeżonych i pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić do wody w miejscach zabronionych.

Dzieci powinny bawić się nad wodą tylko pod czujną opieką dorosłych.

Pod żadnym pozorem nie wchodzić do wody po wypiciu alkoholu.

Po dłuższym leżeniu na słońcu nie wchodzić od razu do wody. Najpierw stopniowo schłodźmy ciało. W ten sposób unikniemy szoku termicznego.

Materace zostawić na brzegu - nie wypływajmy na nich na środek jeziora.

Przebywając w wodzie stosować się do poleceń ratowników.

Korzystając ze sprzętów pływających, bez względu na umiejętności pływackie, założyć kapoki czy kamizelki ratunkowe.

Nie próbować przepływać jeziora czy wypływać na otwarty akwen bez asekuracji.

Unikać korzystania z "dzikich kąpielisk". W takich miejscach nie mamy pewności co do jakości wody i do tego jak kształtuje się dno pod lustrem wody.

W miejscach, gdzie jest zbyt płytko oraz gdzie woda jest nieprzejrzysta, nie skakać "na główkę".

Zwracać uwagę na osoby znajdujące się w pobliżu, może okazać się, że ktoś będzie potrzebował pomocy. Zanim przystąpisz do działania, powinno się wziąć pod uwagę swoje umiejętności pływackie i siły.