Wyniki matur 2022. Jak obliczyć punkty na studia? Co to jest "system wagowy"?

Podczas rekrutacji na studia, ważną rolę odgrywają wyniki z egzaminów maturalnych. Inaczej wygląda rekrutacja na studia w przypadku laureatów konkursów ogólnopolskich - takie osoby mają najczęściej pierwszeństwo podczas rekrutacji. Większość absolwentów musi jednak ubiegać się o miejsce na wybranej uczelni w tradycyjny sposób.



Matura 2022 - kiedy jest poprawka? Do kiedy złożyć deklarację poprawy?

Wyniki matur 2022. Jak liczyć punkty na studia?

Zanim złożymy aplikację na wybraną uczelnię, warto ocenić swoje szanse. Każda uczelnia prowadzi własny system przyznawania maturzystom punktów, choć większość z nich korzysta z tradycyjnego algorytmu. Jedno jest pewne - im więcej punktów, tym lepiej.

Uczelnie indywidualnie ustalają progi punktowe na poszczególne kierunki studiów oraz dopuszczalną liczbę studentów. Na różnych kierunkach brane są pod uwagę wyniki z różnych przedmiotów zdawanych na maturze. Uczelnie ustalają również, jaką wagę będą miały określone egzaminy maturalne.

Rekrutacja na studia i "system wagowy"

Tzw. system wagowy, który jest wykorzystywany podczas obliczania wyników poszczególnych maturzystów, oznacza, że punkty z konkretnego przedmiotu zdawanego na maturze, należy pomnożyć przez określoną wartość. Każda uczelnia ma swój system wagowy i może on wyglądać na przykład taK : język polski ma wagę: 0,30, matematyka ma wagę 0,20, język obcy: 0,20, pozostałe przedmioty: 0,30. Aby obliczyć swój wynik, należy pomnożyć wynik z egzaminu maturalnego przez podaną wartość. Jeśli uczeń zdawał maturę w wersji rozszerzonej, to zwykle wynik można pomnożyć przez większą wartość - dokładne dane podają poszczególne uczelnie.

Matura 2022. Ilu uczniów zdało matury i może ubiegać się o miejsce na uczelniach wyższych?

W maju do egzaminów maturalnych przystąpiło 268 257 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół II stopnia) oraz 34 absolwentów, którzy są obywatelami Ukrainy - przekazała Centralna Komisja Egzaminacyjna. 78,2 proc. maturzystów zdało tegoroczny egzaminy w pierwszym terminie, co oznacza, że mogą ubiegać się o przyjęcie na studia podczas pierwszego naboru - dokładnie 209 837 osób. 15,5 proc. ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu, natomiast 6,3 proc. nie zdało więcej niż jednego przedmiotu. 18 obywateli Ukrainy zdało egzamin, 14 osób może poprawić maturę w sierpniu, a dwie osoby nie zdały matury z więcej niż jednego przedmiotu - podało CKE.

Są wyniki matur 2022. Czarnek: Wypadły lepiej niż ubiegłoroczne