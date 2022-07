Wielkopolska. 27-latek skoczył z kajaka na główkę, by się ochłodzić. Jest sparaliżowany

Każdy tydzień lata przynosi tragiczne wieści. Policjanci wielokrotnie ostrzegali, że brawura i alkohol nad wodą prowadzą do utonięć oraz poważnych uszkodzeń ciała. W ostatnim czasie do takich zdarzeń doszło w województwach wielkopolskim i śląskim.

Kalisz. Mężczyzna wskoczył do wody na główkę i stracił czucie w nogach. Jest w szpitalu

W sobotę około godziny 15 w miejscowości Wielowieś w powiecie ostrowskim 27-latek wskoczył do wody na główkę. Głębokość wynosiła tam zaledwie pół metra - podaje lokalny portal faktykaliskie.info.

- Ustaliliśmy, że 27-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego brał udział w spływie kajakowym. W pewnym momencie wskoczył do wody, żeby się ochłodzić. Zaczął się topić. Wyciągnięto go na brzeg - przekazała lokalnemu portalowi mł.asp. Ewa Golińska-Jurasz z ostrowskiej policji.

Funkcjonariusza przekazała, że mężczyzna był przytomny i poinformował, że nie czuje ciała od pasa w dół. - Przesłuchujemy świadków zdarzenia i prowadzimy oględziny miejsca, w którym doszło do wypadku - wyjaśniła mł.asp. Ewa Golińska-Jurasz. Poszkodowany mężczyzna został przewieziony do kaliskiego szpitala.

Śląsk. 7-latek się topił, a jego matka była pod wpływem alkoholu

W ubiegłym tygodniu nad jednym z niestrzeżonych kąpielisk w Koniecpolu, w województwie śląskim, przebywał 7-latek. - W pewnym momencie kobieta wypoczywająca nieopodal zbiornika wodnego zauważyła, że jedno z dzieci - kilkuletni chłopczyk - zaczyna się topić, a w pobliżu nie widziała jego opiekunów. Bez wahania ruszyła do wody. Wyciągnęła ze zbiornika 7-letniego chłopca i udzieliła mu pomocy - przekazali funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Po chwili do dziecka podbiegła jego 43-letnia matka. Kobieta w chwili zdarzenia znajdowała się na plaży, jednak nie widziała, jak jej syn zaczął się topić. Jak przekazali policjanci, miała blisko promil alkoholu w organizmie. Chłopiec został przewieziony do szpitala, gdzie został przebadany. Matce, która opiekowała się 7-latkiem w stanie nietrzeźwości, grozi do pięciu lat pozbawienia wolności.

Policja o sześciu sposobach bezpiecznego zachowania nad wodą

Na stronie policji udostępniono sześć sposobów na bezpieczne spędzenie wakacji nad wodą. Funkcjonariusze apelują:

wybieraj tylko strzeżone kąpieliska, które są patrolowane przez ratowników. Wówczas masz pewność, że kąpielisko jest sprawdzone, nadzorowane i bezpieczne;

nie lekceważ miejsc, w których obowiązuje zakaz kąpieli;

nie wykonuj skoków do wody na "główkę". Nad jeziorem, w rzece czy też innych naturalnych zbiornikach nigdy nie wiesz co znajduje się na dnie. Warto pamiętać, że w naturalnych zbiornikach wodnych dno może się zmieniać;

nie spożywaj alkoholu przed wejściem do wody. Jeśli to zrobiłeś, zrezygnuj z pływania;

nie podejmuj ryzykownych wyzwań - brak odpowiednich umiejętności pływackich czy przygotowania fizycznego, może się skończyć tragicznie;

nie przesadzaj z opalaniem i nawadniaj organizm. Zbyt długie przebywanie na słońcu, a później nagłe schłodzenie w wodzie może doprowadzić do szoku termicznego, a to z kolei do zatrzymania akcji serca lub omdlenia.

