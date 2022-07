Jaktorów. Mężczyzna próbował wciągnąć dziewczynkę w zarośla. "Chwycił ją za szyję"

- Do zdarzenia doszło kilka dni temu na jednej z ulic w gminie Jaktorów - przekazała w rozmowie z TVN24 rzeczniczka policji z Grodziska Mazowieckiego asp. sztab. Katarzyna Zych.

Jak czytamy na stronie policji, sprawca chwycił dziewczynkę od tyłu za szyję i próbował wciągnąć ją w pobliskie zarośla, chcąc doprowadzić do obcowania płciowego. W tym momencie na drodze pojawił się samochód, który zatrzymał się w pobliżu, więc mężczyzna wystraszył się i uciekł z miejsca zdarzenia.

Poszukiwaniami sprawcy zajęli się dzielnicowi z jaktorowskiego komisariatu. Wkrótce zatrzymali 37-latka na terenie sąsiedniego powiatu.

Sprawę prowadzi prokuratura w Żyrardowie. Mężczyźnie grozi 12 lat więzienia

Mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Żyrardowie, gdzie usłyszał zarzut usiłowania doprowadzenia małoletniej przemocą do obcowania płciowego. Został aresztowany na trzy miesiące. Może grozić mu do 12 lat więzienia.